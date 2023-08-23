Prime'a abone ol
Önceki / Surer: "Magnussen, Mick'in kariyerini mahvetti" Sonraki / Red Bull, 2025'te Perez'in yeri için "griddeki tüm seçeneklere" bakacak
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Alfa Romeo, Monza ve Suzuka için önemli güncellemeler hazırlıyor

Alfa Romeo Sauber, iki hafta sonra yapılacak İtalya Grand Prix'sine yeni bir güncelleme paketi hazırlıyor. Ayrıca Japonya GP'sine de yeni bir paket hazırlanacak.

Ekleyen:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Yıl sonunda Alfa Romeo ile yollarını ayıracak olan İsviçre merkezli ekip, zor bir 2023 sezonu geçirdi.

Geçen yılı takımlar şampiyonasında altıncı sırada tamamlayan Alfa Romeo, sezonun ikinci yarısında performans kaybı yaşamıştı.

O düşüş bu yıl da devam etti ve sezon başında en yavaş takımlardan birisi oldular.

Şu anda takımın en hızlı yedinci hatta sekizinci takım olduğu bile görülüyor.

Fakat takımın genel müdürü Alessandro Alunni Bravi Speedcafe'ye yaptığı açıklamada, "Bu sezonu geçen sezonla kıyaslayamayız."

"Geçen sezon altıncı olduk, ki bu takımımız için son on yılın en iyi sonucuydu."

"Ancak sezonun ikinci bölümünde geriye düştük ve bu yıla o noktadan başladık."

"Mücadele gerçekten çok sıkı; Aston Martin büyük bir adım attı ve şimdi şampiyonadaki ilk üç sıra için mücadele ediyorlar."

"Rekabetin her sezon daha da artmasını bekliyoruz. Formula 1'de her yıl teknoloji ve yatırım açısından çıta yükseliyor."

"Bu sürekli devam eden bir savaş."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İtalya Grand Prix'si için yeni parçaların gelmesi, takımın ileriye gitmesine yardım edecek gibi görünüyor.

"Sezon için şimdiden bir planımız var."

"Bir sonraki büyük güncellemeyi Monza civarında bekliyoruz ve ardından elbette Suzuka civarında önemli bir güncelleme daha yapacağız. Yani bir planımız var."

"Önemli olan, büyük güncellemelere ihtiyacımız olduğunu görmüş olmamız; 0.1 saniye yeterli değil."

"Elbette, toparlanmanız gereken yerlerde, önemli bir adım atmamızı sağlayan güncellemeler hazırlamalıyız."

"Bunlar küçük güncellemeler değil. Bizim için önemli olan güncellemeler ve getirdiğimiz her güncellemenin bize 0.2 ila 0.3 saniye getirmesini istiyoruz."

"Bu elbette kolay bir şey değil çünkü kolay bir iş olsaydı herkes bunu yapardı."

paylaşım
yorumlar

Surer: "Magnussen, Mick'in kariyerini mahvetti"

Red Bull, 2025'te Perez'in yeri için "griddeki tüm seçeneklere" bakacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari: "Sainz ile görüşmelere sezon bitmeden başlayacağız"

Ferrari: "Sainz ile görüşmelere sezon bitmeden başlayacağız"

Formula 1
Hollanda GP

Ferrari: "Sainz ile görüşmelere sezon bitmeden başlayacağız" Ferrari: "Sainz ile görüşmelere sezon bitmeden başlayacağız"

Ocon: "Bu yıl hedeflerimizin altında kaldık"

Ocon: "Bu yıl hedeflerimizin altında kaldık"

Formula 1
Hollanda GP

Ocon: "Bu yıl hedeflerimizin altında kaldık" Ocon: "Bu yıl hedeflerimizin altında kaldık"

Alfa Romeo, Zandvoort'ta özel bir renk düzeniyle yarışacak

Alfa Romeo, Zandvoort'ta özel bir renk düzeniyle yarışacak

Formula 1
Hollanda GP

Alfa Romeo, Zandvoort'ta özel bir renk düzeniyle yarışacak Alfa Romeo, Zandvoort'ta özel bir renk düzeniyle yarışacak

Son Haberler

Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

F1 Formula 1

Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor" Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

F1 Formula 1

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız" Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

F1 Formula 1

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum" Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol