Alfa Romeo, Monza ve Suzuka için önemli güncellemeler hazırlıyor

Yıl sonunda Alfa Romeo ile yollarını ayıracak olan İsviçre merkezli ekip, zor bir 2023 sezonu geçirdi.

Geçen yılı takımlar şampiyonasında altıncı sırada tamamlayan Alfa Romeo, sezonun ikinci yarısında performans kaybı yaşamıştı.

O düşüş bu yıl da devam etti ve sezon başında en yavaş takımlardan birisi oldular.

Şu anda takımın en hızlı yedinci hatta sekizinci takım olduğu bile görülüyor.

Fakat takımın genel müdürü Alessandro Alunni Bravi Speedcafe'ye yaptığı açıklamada, "Bu sezonu geçen sezonla kıyaslayamayız."

"Geçen sezon altıncı olduk, ki bu takımımız için son on yılın en iyi sonucuydu."

"Ancak sezonun ikinci bölümünde geriye düştük ve bu yıla o noktadan başladık."

"Mücadele gerçekten çok sıkı; Aston Martin büyük bir adım attı ve şimdi şampiyonadaki ilk üç sıra için mücadele ediyorlar."

"Rekabetin her sezon daha da artmasını bekliyoruz. Formula 1'de her yıl teknoloji ve yatırım açısından çıta yükseliyor."

"Bu sürekli devam eden bir savaş."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İtalya Grand Prix'si için yeni parçaların gelmesi, takımın ileriye gitmesine yardım edecek gibi görünüyor.

"Sezon için şimdiden bir planımız var."

"Bir sonraki büyük güncellemeyi Monza civarında bekliyoruz ve ardından elbette Suzuka civarında önemli bir güncelleme daha yapacağız. Yani bir planımız var."

"Önemli olan, büyük güncellemelere ihtiyacımız olduğunu görmüş olmamız; 0.1 saniye yeterli değil."

"Elbette, toparlanmanız gereken yerlerde, önemli bir adım atmamızı sağlayan güncellemeler hazırlamalıyız."

"Bunlar küçük güncellemeler değil. Bizim için önemli olan güncellemeler ve getirdiğimiz her güncellemenin bize 0.2 ila 0.3 saniye getirmesini istiyoruz."

"Bu elbette kolay bir şey değil çünkü kolay bir iş olsaydı herkes bunu yapardı."