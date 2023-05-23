Alfa Romeo, Monako'ya yeni parçalar getirecek

Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Guangyu Zhou son iki yarışta puan kazanamadı.

Takım, hayal kırıklığı yaratan seriyi kırmak ve bu hafta sonu yarışı ilk on içinde bitirmek adına Monako için hazırlanan güncellemelere güveniyor.

Takım patronu Alessandro Alunni Bravi, "Tüm takım Imola'daki yarışı sabırsızlıkla bekliyordu, bu nedenle Monaco yarışı öncesinde daha da motive olmuş durumdayız."

"Aslında bu hafta sonu, Imola için hazırladığımız güncellemeleri kullandığımız ilk yarış olacak."

"Bu ayın başında Miami'de ilerleme kaydettik ve Cuma günü daha da ilerlemeye çalışacağız." dedi.

Valtteri Bottas ise şunları söyledi: "Monako yarışının tanıtılmaya ihtiyacı yok. Çok özel bir Grand Prix, aynı zamanda benim ev yarışım, dolayısıyla kendi yatağımda uyuyabildiğim için mutluyum!"

"Başarılı olma konusunda çok motiveyim ve burada elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Miami'de aracın sıralama temposu, önceki yarışlara göre daha iyiydi ve bu hafta sonu sıralamanın önemli olduğu bir pistte bu kritik olacak."

"Hâlâ yapacak çok işimiz var. Takım Miami'den sonra aracı geliştirmek için çalışmaya devam etti. Daha fazla ilerleme kaydetmek ve daha fazla puan kazanmak istiyoruz."

Zhou Guanyu da, "Takım Imola'da C43'e yeni güncellemeler getirecekti fakat yeni parçaları bu hafta sonu Monako'da kullanacağız."

"Umarım olumlu anlamda fark yaratır ve puan barajına geri dönmemize yardımcı olur." dedi.