Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Son çıkan haberlere göre Alfa Romeo, gelecek yıl Mercedes motoruna geçiş yapabilir ve bu konuda bazı görüşmeler var. Fakat Toto Wolff bunların gerçek olmadığını belirtti.

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

Son haftalarda Kimi Raikkonen'in emekli olacağı ve sezonunda koltuğuna Valtteri Bottas'ın geçeceğine dair büyük söylentiler vardı.

Bu söylentilerin ilk kısmı geçtiğimiz çarşamba günü doğrulandı ve Raikkonen, yıl sonunda uzun F1 kariyerine son noktayı koyacağını duyurdu.

İsviçreli Blick gazetesine göre, Bottas'ın sözleşme görüşmeleri de sonuçlandı ve Fin pilot gelecek yıl kesin olarak Alfa Romeo'ya geçecek. Fakat bu hamlenin ardından başka değişiklikler de gelecek.

İddiaya göre son yıllarda Alfa Romeo adı altında mücadele eden İsviçreli Sauber ekibi, Bottas'ın gelişinin yanı sıra, gelecek yıl Mercedes motoruna geçmeyi de düşünüyor.

Ancak, Hinvil merkezli ekiple Alfa Romeo arasındaki ortaklığın yenilenmesinden ötürü bu iddialar kulağa biraz garip geliyor.

Sauber ve Alfa Romeo arasındaki anlaşma yenilenene kadar Ferrari, Alfa Romeo'nun sürücü kadrosunda söz sahibiydi.

Güncellenen şartlarla beraber artık tek kararı Sauber verecek. Fakat bunun ötesinde motor değişikliği yapmalarının Sauber ve Alfa Romeo arasındaki ilişkiyi ne yönde etkileyeceği de merak konusu.

Aynı zamanda Mercedes motoruna geçişin önünde bazı engeller de var. Bunlardan ilki Mercedes'in hali hazırda üç müşteri takıma motor sağlıyor olması. Kurallar gereği bir üretici en fazla üç müşteri takımına motor sağlayabiliyor.

İkinci engel ise 2022 aracının kendisi. Alfa Romeo, ocak ayından bu yana 2022 aracına odaklanıyor ve temelde araç Ferrari güç ünitesi için tasarlandı. Eğer üretici değişikliği yaparlarsa, tasarımı buna uydurmaları gerekecek.

Sauber'in Mercedes motoruna geçişi, başka bir sürücü değişikliğine de yol açabilir ve Ferrari bağlantılı Antonio Giovinazzi de takıma veda edebilir.

Son haftalarda ikinci koltuk için Nyck de Vries ismi ön plana çıkıyordu. Hatta Alex Albon'un adı bile bu koltuk için anıldı.

Bugün bu konu Mercedes patronu Toto Wolff'a soruldu ve Wolff, "Hayır, bu söylentiler doğru değil. Alfa Romeo'nun Ferrari ile anlaşması olduğuna inanıyorum. Dört takıma motor sağlıyoruz ve sınırdayız." diyerek bu iddiaları reddetti.
paylaşım
yorumlar
Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

Önceki haber

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

15 s
2
Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

8 s
3
Formula 1

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

11 s
4
Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

14 s
5
Formula 1

Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"

9 s
Son Haberler
Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?
F1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

6dk
Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”
F1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

8 s
Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"
F1

Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"

9 s
Norris: ''Simülasyondan aldığımız veriler gerçekle benzer''
F1

Norris: ''Simülasyondan aldığımız veriler gerçekle benzer''

9 s
Ricciardo: “Yarın tur zamanları çok yakın olacak”
F1

Ricciardo: “Yarın tur zamanları çok yakın olacak”

10 s
Son Videolar
F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
7 s

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
20 s

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
20 s

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Zandvoort'ta sanal bir tur 01:24
Formula 1
1 Eyl 2021

Zandvoort'ta sanal bir tur

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Mercedes ve Red Bull hâlâ Ferrari'nin önünde" Hollanda GP
Formula 1

Sainz: "Mercedes ve Red Bull hâlâ Ferrari'nin önünde"

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken" Hollanda GP
Formula 1

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız" Hollanda GP
Formula 1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

Verstappen: "Turumuz temsili değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

Son Haberler

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"

Norris: ''Simülasyondan aldığımız veriler gerçekle benzer''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Simülasyondan aldığımız veriler gerçekle benzer''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.