Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

Son haftalarda Kimi Raikkonen'in emekli olacağı ve sezonunda koltuğuna Valtteri Bottas'ın geçeceğine dair büyük söylentiler vardı.

Bu söylentilerin ilk kısmı geçtiğimiz çarşamba günü doğrulandı ve Raikkonen, yıl sonunda uzun F1 kariyerine son noktayı koyacağını duyurdu.

İsviçreli Blick gazetesine göre, Bottas'ın sözleşme görüşmeleri de sonuçlandı ve Fin pilot gelecek yıl kesin olarak Alfa Romeo'ya geçecek. Fakat bu hamlenin ardından başka değişiklikler de gelecek.

İddiaya göre son yıllarda Alfa Romeo adı altında mücadele eden İsviçreli Sauber ekibi, Bottas'ın gelişinin yanı sıra, gelecek yıl Mercedes motoruna geçmeyi de düşünüyor. Ancak, Hinvil merkezli ekiple Alfa Romeo arasındaki ortaklığın yenilenmesinden ötürü bu iddialar kulağa biraz garip geliyor. Sauber ve Alfa Romeo arasındaki anlaşma yenilenene kadar Ferrari, Alfa Romeo'nun sürücü kadrosunda söz sahibiydi.

Güncellenen şartlarla beraber artık tek kararı Sauber verecek. Fakat bunun ötesinde motor değişikliği yapmalarının Sauber ve Alfa Romeo arasındaki ilişkiyi ne yönde etkileyeceği de merak konusu.

Aynı zamanda Mercedes motoruna geçişin önünde bazı engeller de var. Bunlardan ilki Mercedes'in hali hazırda üç müşteri takıma motor sağlıyor olması. Kurallar gereği bir üretici en fazla üç müşteri takımına motor sağlayabiliyor.

İkinci engel ise 2022 aracının kendisi. Alfa Romeo, ocak ayından bu yana 2022 aracına odaklanıyor ve temelde araç Ferrari güç ünitesi için tasarlandı. Eğer üretici değişikliği yaparlarsa, tasarımı buna uydurmaları gerekecek.

Sauber'in Mercedes motoruna geçişi, başka bir sürücü değişikliğine de yol açabilir ve Ferrari bağlantılı Antonio Giovinazzi de takıma veda edebilir.

Son haftalarda ikinci koltuk için Nyck de Vries ismi ön plana çıkıyordu. Hatta Alex Albon'un adı bile bu koltuk için anıldı.