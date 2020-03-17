Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
254 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Mar 2020 12:05

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, McLaren olmadan Avustralya Grand Prix’sinde yarışmanın adil olmayacağını söyledi.

McLaren, takım çalışanlarından birinin coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından perşembe akşamı, Melbourne yarışından çekildiğini açıklamıştı.

Diğer dokuz takımın patronu, o günün akşamında Ross Brawn ile bir araya geldi ve Alfa Romeo, yarışın iptalini isteyen takımlardan biriydi.

Motorsport.com’a konuşan Vasseur, “Bir yarışçı olarak, bunun gibi bir kararı almak zor. Ancak ilk olarak çalışanlarımızı, taraftarların güvenliğini, sporun imajını, sponsorların imajını düşünmeliyiz. Ve McLaren’ı da düşünmeliyiz, çünkü sadece onların çekilmesi biraz haksızlık olurdu. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum.”

“Bu, takım için kolay değil. Çünkü herkes, zamanında Melbourne’e gelmek için deli gibi zorladı. Bu hem yarış ekibi hem de fabrikadakiler için geçerli. Ancak bu kararı vermeliydik, ancak bu kadar geç verilmesi muhtemelen üzücü oldu. Ancak durum birden patladı.”

“Bu durum kolay değil, tüm dünyayı etkileyen büyük bir felaket. F1, dünyanın merkezi değil. Bu yüzden adım adım ilerleyelim. İlk adım kolay değil.” ifadelerini kullandı.

Avustralya GP’nin iptalinden sonra Bahreyn ve Vietnam GP’leri de resmi olarak ertelendi ve sezonun en erken Haziran ayındaki Azerbaycan GP ile başlaması bekleniyor.

Sonraki haber
Honda, Red Bull'un aksine Avustralya'da yarışmak istememiş

Önceki haber

Honda, Red Bull'un aksine Avustralya'da yarışmak istememiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Takımlar McLaren Şimdi al , Alfa Romeo
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
44 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, orta grupta bir takıma geçme ihtimalini reddetmiyor!

3s
2
Formula 1

Giovinazzi: "Leclerc, Verstappen kadar agresif değil"

3
Formula 1

Marko, Mercedes'in Vettel'le ilgileneceğini düşünüyor

4
Formula 1

Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir

5
Formula 1

Kvyat ve Piquet ayrıldı

Son Videolar

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor? 14:00
Formula 1

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor?

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi? 08:02
Formula 1

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi?

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler 01:29
Formula 1

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Son Haberler

Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”
F1

Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”

Honda, Red Bull'un aksine Avustralya'da yarışmak istememiş
F1

Honda, Red Bull'un aksine Avustralya'da yarışmak istememiş

Carey, Avustralya GP’nin iptalinden ötürü taraftarlardan özür diledi
F1

Carey, Avustralya GP’nin iptalinden ötürü taraftarlardan özür diledi

Giovinazzi gözünü Vettel'in koltuğuna dikti
F1

Giovinazzi gözünü Vettel'in koltuğuna dikti

Vettel, orta grupta bir takıma geçme ihtimalini reddetmiyor!
F1

Vettel, orta grupta bir takıma geçme ihtimalini reddetmiyor!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.