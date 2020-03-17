Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”

McLaren, takım çalışanlarından birinin coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından perşembe akşamı, Melbourne yarışından çekildiğini açıklamıştı.

Diğer dokuz takımın patronu, o günün akşamında Ross Brawn ile bir araya geldi ve Alfa Romeo, yarışın iptalini isteyen takımlardan biriydi.

Motorsport.com’a konuşan Vasseur, “Bir yarışçı olarak, bunun gibi bir kararı almak zor. Ancak ilk olarak çalışanlarımızı, taraftarların güvenliğini, sporun imajını, sponsorların imajını düşünmeliyiz. Ve McLaren’ı da düşünmeliyiz, çünkü sadece onların çekilmesi biraz haksızlık olurdu. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum.”

“Bu, takım için kolay değil. Çünkü herkes, zamanında Melbourne’e gelmek için deli gibi zorladı. Bu hem yarış ekibi hem de fabrikadakiler için geçerli. Ancak bu kararı vermeliydik, ancak bu kadar geç verilmesi muhtemelen üzücü oldu. Ancak durum birden patladı.”

“Bu durum kolay değil, tüm dünyayı etkileyen büyük bir felaket. F1, dünyanın merkezi değil. Bu yüzden adım adım ilerleyelim. İlk adım kolay değil.” ifadelerini kullandı.

Avustralya GP’nin iptalinden sonra Bahreyn ve Vietnam GP’leri de resmi olarak ertelendi ve sezonun en erken Haziran ayındaki Azerbaycan GP ile başlaması bekleniyor.