Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir

Formula 1, 2021 sezonunun ardından yeni kurallara geçiş yapacak. Bu kapsamda takımların 2021 projelerini geliştirmekle birlikte, 2022 üzerinde de çalışmaları gerekiyor.

Bu yılın araçları temelde geçen yıla benzer olsa da, takımlar aracın ön veya arka kısmında kullanabilecekleri iki geliştirme hakkı bulunuyor ve bunun yanı sıra -kural değişikliklerinden ötürü- aerodinamik anlamda da değişiklikler yapmak zorunda kaldılar.

Şimdi takımlar 2021 aracına yatırım yapmaya devam etmenin mi yoksa tamamen 2022 aracına mı odaklanmanın daha mantıklı olduğunu analiz ediyorlar.

Alfa Romeo, 2021/2022 planlarına, yeni sezon başlamadan önce karar vermeyi hedefliyor.

Takım patronu Fred Vasseur GPFans Global'e yaptığı açıklamada, "Plan kâğıt üstünde zaten başladı. 2022 aracı üzerinde çalışmaya ocak başında başladık."

"İlk birkaç hafta 2021 ve 2022 araçları üzerinde çalıştığımız bir karışıma sahip olacağız ve ardından tamamen 2022'ye odaklanacağız."

“Şimdi bizim için asıl soru, yatırım yapmaya ve gelişmeye devam etmenin mantıklı olup olmadığını görmek için mart ayı başına kadar beklemek ve nerede olabileceğimizi görmek olacak, çünkü bu yıl pozisyonlar arasındaki gelir farkının çok büyük olduğunu hesaba katmamız gerekiyor."

"Bu elbette önemli bir konu. Ancak tamamen baştan başladığımız sıfır bir proje üzerinde de mümkün olduğunca kısa süre içinde çalışmaya başlamanın mantıklı olduğunu biliyoruz. Sonuçta yeni projenin gelişim sürecinin başlangıcında, ilerleme çok büyük olacak ve eğer doğru seviye ile başlarsanız, büyük puanlar alabilirsiniz." dedi.

Sezon öncesi testleri 12, 13 ve 14 Mart tarihleri arasında Bahreyn'in Sakhir pistinde yapılacak.

Vasseur, bu kararı vermeden önce aracın nasıl çalışacağını görmek istediklerini belirtti.

"Bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçiyor olabiliriz, ancak pek fark yaratmıyor. Çünkü şu an olduğu gibi bir projenin sonuna geldiyseniz, ilerleme kaydetmek gittikçe zorlaşıyor. Bu yüzden çok yakında 2022'ye odaklanacağımızı düşünüyorum."