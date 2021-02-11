Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
282 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
297 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
304 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo, 2021 aracına yatırım yapmanın mı yoksa tüm odağını 2022'ye kaydırmanın mı daha mantıklı olduğunu karar vermeden önce mart ayı başına kadar bekleyecek.

Formula 1, 2021 sezonunun ardından yeni kurallara geçiş yapacak. Bu kapsamda takımların 2021 projelerini geliştirmekle birlikte, 2022 üzerinde de çalışmaları gerekiyor.

Bu yılın araçları temelde geçen yıla benzer olsa da, takımlar aracın ön veya arka kısmında kullanabilecekleri iki geliştirme hakkı bulunuyor ve bunun yanı sıra -kural değişikliklerinden ötürü- aerodinamik anlamda da değişiklikler yapmak zorunda kaldılar.

Şimdi takımlar 2021 aracına yatırım yapmaya devam etmenin mi yoksa tamamen 2022 aracına mı odaklanmanın daha mantıklı olduğunu analiz ediyorlar.

Alfa Romeo, 2021/2022 planlarına, yeni sezon başlamadan önce karar vermeyi hedefliyor.

 

Takım patronu Fred Vasseur GPFans Global'e yaptığı açıklamada, "Plan kâğıt üstünde zaten başladı. 2022 aracı üzerinde çalışmaya ocak başında başladık."

"İlk birkaç hafta 2021 ve 2022 araçları üzerinde çalıştığımız bir karışıma sahip olacağız ve ardından tamamen 2022'ye odaklanacağız."

“Şimdi bizim için asıl soru, yatırım yapmaya ve gelişmeye devam etmenin mantıklı olup olmadığını görmek için mart ayı başına kadar beklemek ve nerede olabileceğimizi görmek olacak, çünkü bu yıl pozisyonlar arasındaki gelir farkının çok büyük olduğunu hesaba katmamız gerekiyor."

"Bu elbette önemli bir konu. Ancak tamamen baştan başladığımız sıfır bir proje üzerinde de mümkün olduğunca kısa süre içinde çalışmaya başlamanın mantıklı olduğunu biliyoruz. Sonuçta yeni projenin gelişim sürecinin başlangıcında, ilerleme çok büyük olacak ve eğer doğru seviye ile başlarsanız, büyük puanlar alabilirsiniz." dedi.

Sezon öncesi testleri 12, 13 ve 14 Mart tarihleri arasında Bahreyn'in Sakhir pistinde yapılacak.

Vasseur, bu kararı vermeden önce aracın nasıl çalışacağını görmek istediklerini belirtti.

"Bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçiyor olabiliriz, ancak pek fark yaratmıyor. Çünkü şu an olduğu gibi bir projenin sonuna geldiyseniz, ilerleme kaydetmek gittikçe zorlaşıyor. Bu yüzden çok yakında 2022'ye odaklanacağımızı düşünüyorum."

 

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

Önceki haber

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

6s
2
Formula 1

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

3s
3
Formula 1

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"

5s
4
Formula 1

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor

2s
5
Formula 1

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

1s
Son Haberler
Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir
F1

Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir

52dk
Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"
F1

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

1s
Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor
F1

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor

2s
Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak
F1

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

3s
Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"
F1

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

3s
Son Videolar
DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23 26:38
Formula 1
7 Şub 2021

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22 29:29
Formula 1
7 Şub 2021

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"
Formula 1 / Son dakika

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

Formula 1, sprint yarışına da puan vermeyi planlıyor
Formula 1 / Son dakika

Formula 1, sprint yarışına da puan vermeyi planlıyor

Williams artık "çalışanlarının güvende hissetmelerini" sağlıyor
Formula 1 / Son dakika

Williams artık "çalışanlarının güvende hissetmelerini" sağlıyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

Mercedes, yeni FE güç ünitesinin "büyük bir risk" olduğunu kabul ediyor
Formula E Formula E / Son dakika

Mercedes, yeni FE güç ünitesinin "büyük bir risk" olduğunu kabul ediyor

McLaren, Mercedes'le arasındaki farkı kapatacağına inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes'le arasındaki farkı kapatacağına inanıyor

Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir

Son Haberler

Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.