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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Alfa Romeo, Macaristan güncellemesinden umutlu

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Macaristan GP öncesi verdiği demeçte Hungaroring'e getirecekleri güncellemelerden umutlu olduğunu söyledi.

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Alfa Romeo, Macaristan güncellemesinden umutlu
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Alfa Romeo bu yıla çok iyi başlasa da, aynı ivmeyi sezonun son yarışlarında koruyamadı ve orta grupta gözle görülür şekilde geriye düştü.

Şu anda en hızlı dördüncü takım Alpine gibi görünürken, onu McLaren takip ediyor ve zaman zaman Haas da Alfa Romeo'dan daha iyi görünüyor.

Takım, son haftalarda yeni bir aero güncelleme üzerinde çalışıyordu ve bunu Macaristan'a yetiştirmeyi başardılar.

Hafta sonu öncesinde konuşan takım patronu Frederic Vasseur, "Bu hafta sonu sezonun ilk yarısı sona eriyor. Sezonumuz şimdiye kadar inişler ve çıkışlar ile heyecan verici geçti ancak önümüzdeki hafta sonu için hedefimiz aynı: İyi bir sonuç elde etmek ve önceki yarışların aksine puan almak istiyoruz."

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Alfa Romeo

"Fransa'da beklediğimizden daha fazla sorun yaşadık. Macaristan'da da aynı havanın beklendiği göz önüne alındığında, bizim için tam olarak neyin işe yaramadığını anlamak ve önümüzdeki hafta sonu için en iyi şekilde hazırlanmak son derece önemli olacak."

"Hızlı şekilde döneceğimize ve yaz arasına iyi bir sonuçla gireceğimize eminim." dedi.

Valtteri Bottas ise daha önce iki kez podyuma çıktığı pistte iyi bir sonuç almak istiyor.

"Çifte yarış, Fransa'da her şeyin bizim aleyhimizde geliştiği zorlu hafta sonunun ardından toparlanmak adına harika bir fırsat olacak."

"Hungaroring'de yarışmaktan her zaman keyif aldım, iki kez podyuma çıktım ve şimdi piste geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Macar taraftarlar tutkulu ve arkadaş canlısı. Yaz tatilinden önce onları güzel bir şovla memnun etmek harika olurdu."

"Takım, geçtiğimiz hafta sonu başımıza bela olan sorunlara bir çözüm bulmak için son günlerde yoğun şekilde çalışıyordu."

"Yeni parçalar sayesinde yeniden orta gruptaki takımlar ile puan için rekabet edebilmeyi umuyoruz."

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