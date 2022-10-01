Alfa Romeo, lastik ihlali nedeniyle 10 bin euro para cezasına çarptırıldı

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Takımlar, 1. antrenman seansının bitiminden sonraki iki saat içinde sürücü başına iki set kuru lastiğin barkodunu, veritabanına kaydetmeleri için Pirelli'ye iade etmek zorundalar. Ayrıca bu lastiklerin ikinci antrenmandan önce fiziksel olarak Pirelli'ye iade edilmesi de gerekiyor.

Cuma akşamı FIA, hem Valtteri Bottas hem de Zhou Guanyu'nun lastiklerinin elektronik anlamda zamanında iade edilmediğini açıkladı.

Yapılan görüşmede takım, hata yaptığını kabul etti ve hakemler de her bir araç için 5 bin euro para cezası verdi.

Açıklamaya göre FIA, bu yıl Alfa Romeo'yu aynı konuda birkaç kez uyarmak zorunda kaldı ve sonunda ceza verdiler.

2017 Japonya GP'sinde Haas takımına aynı ihlal nedeniyle 5 bin euro para ce cezası verilmiş ancak bu ceza askıya alınmıştı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images