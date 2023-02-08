Alfa Romeo, kurallardaki "geç değişiklikten" rahatsız
Alfa Romeo'dan Jan Monchaux, kurallarda yapılan son dakika değişikliklerinin büyük takımlara fayda getireceği görüşünde.
Alfa Romeo'nun teknik direktörü Jan Monchaux'a göre Ağustos ayında açıklanan yeni taban kuralları, yeni aracı tasarlarken kendilerini epey olumsuz etkiledi.
Monchaux, "Değişimi severiz çünkü bize her zaman yeni bir fırsat verir. Fakat bunun zamanlaması biraz can sıkıcıydı çünkü çok geç geldi ve bu gibi değişiklikler genellikle öndeki takımlara yardım ediyor."
"Değişiklikler esas olarak taban kısmını etkiliyor."
"FIA tabanın kenarlarını 15 milimetre yükseltmeye karar verdi. Dışarıdan baktığınızda çok büyük bir şey gibi görünmüyor ama başımızı uzun süre kaşımamıza neden oldu."
"Tüm taban panelin ve aracın arka kısmının tasarımını değiştirmek zorunda kaldık."
"Ancak şu ana kadar kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum."
"Bu değişiklikler tur başına yaklaşık yarım saniyelik bir kayıp anlamına geliyor fakat çoğu takımın bunu çoktan telafi ettiğine eminim."
"Bundan sonrası, yeni sezonun başlangıcından itibaren kimin aracını ne kadar geliştirebileceğine bağlı olacak." dedi.
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