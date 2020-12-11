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Formula 1 / Sonuçlar

Alfa Romeo, Kubica'yı takımda tutmak istiyor

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Alfa Romeo, Kubica'yı takımda tutmak istiyor
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, gelecek sezon da Robert Kubica ile çalışmak istediklerini söyledi.

Polonyalı pilot, geçen yıl Williams ile Formula 1'de tam sezon mücadele etmişti ancak sezon sonunda takımdan ayrılmayı seçti.

Bu yıl DTM'de tam sezon yarışan ve Alfa Romeo'nun yedek pilotluğunu yapan Kubica, takımın simülatöründe bolca vakit geçirdi.

Şu dönemde simülatör çalışmaları çok önemli olduğu için takımlar Kubica gibi deneyimli pilotlara ihtiyaç duyuyorlar.

Kubica, birden fazla kez C39'u kullanma şansı yakaladı ve simülatör/pist üstü korelasyonunu da iyi şekilde anlama şansı yakalıyor.

Bugün Abu Dhabi'de yine piste çıkan Kubica'nın kontratı yıl sonunda sona erse de, Frederic Vasseur, Polonyalı sürücü ile devam etmek istediklerini söyledi.

Kubica ile devam etmek isteyip istemedikleri sorusuna Vasseur, "Umarım devam edebiliriz."

"Sezon elbette zordu ve  Robert için hem DTM projesini ve hem de Formula 1'i paralel olarak götürmek zorunda kaldığı için çılgınca bir sezon oldu."

"En az altı ay çılgıncaydı."

"Ama onu araca daha fazla geçirmek istiyoruz, sahip olduğumuz şeyleri geliştirmek için simülatörde biraz daha fazla vakit geçirmesini istiyoruz. O da bizim gibi adanmış durumda."

"Çok iyi bir iş yapıyor ve geçen hafta bize hâlâ hızlı olduğunu gösterdi. Robert'ı gelecek yıl takımda tutmaktan çok mutlu oluruz." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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