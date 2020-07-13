Alfa Romeo, Kubica'yı 4 ila 5 antrenman turuna daha çıkaracak

Robert Kubica, Steiermark Grand Prix'sindeki ilk antrenman seansında Antonio Giovinazzi'nin Alfa Romeo C39'unun direksiyonuna geçti ve kış testlerinden bu yana ilk kez Formula 1 aracı sürdü.

Dört aylık aradan sonra ilk kez sürüş yapan Kubica, sürüşten oldukça keyif aldı ve aynı zamanda Alfa Romeo'ya da önemli geri bildirimler sağladı.

Polonyalı pilotun araç gelişiminde iyi olduğu biliniyor ve hem deneyimi hem de yeteneği, bu sezon Alfa Romeo için önemli bir koz haline gelebilir. Yarışlar arasındaki tarihler çok kısa olmasına rağmen Alfa Romeo, C39'u geliştirmek için çok fazla çaba sarf ediyor.

Bu yıl DTM'de de yarışacak olan Kubica, takımın gelişimine yardımcı olmak amacıyla bu yıl daha fazla antrenman seansında piste çıkacak. Kubica'nın kısalan takvime rağmen dört veya beş antrenman seansına katılması bekleniyor.

Steiermark GP hafta sonunda konuşan Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, Kubica'nın takım için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Vasseur, "Sezon boyunca 4 veya 5 antrenman seansına katılmasını planladık, ancak yeni takvimin yayınlanmasıyla her şeyi tekrar planlamamız gerekiyor."

"Robert, DTM'de yarışıyor ve bu, bir çözüm bulmamız gerekeceği anlamına geliyor. Yine de bunu yapacağız."

"Robert'ın aracı anlama konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu açıdan bize büyük katkı sağlıyor." dedi.