Alfa Romeo, Kubica için "yeni bir rol" arıyor

Haberi dinle

Robert Kubica, bir yıllık Williams macerasının ardından Alfa Romeo'nun yedek pilotu olmuş ve İsviçreli ekiple çalışmaya başlamıştı.

Kubica'nın takıma gelişi, büyük oranda Polonyalı petrol şirketi Orlen sayesindeydi ve geride kalan üç yıllık süreçte taraflar, birlikte çalışmayı sürdürdüler.

Ancak gelecek yıl durum değişecek çünkü Kubica'nın mevcut görevlerini, Sauber'in genç yeteneği Theo Pourchaire üstlenecek gibi görünüyor.

Bu durumda Kubica'ya yeni bir rol atanması gerekecek ve Frederic Vasseur, ellerindeki seçenekleri incelediklerini söyledi.

Vasseur şöyle dedi: "Umarım Robert için başka bir rol bulabiliriz ancak bunun ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok."

"Ona güveniyorum. Kendisiyle anlaşmak her zaman kolay olmuyor fakat bu, bir sürücü için normal bir durum."

"Robert, Sauber'in ana karakterlerden birisi çünkü Kanada'da bir BMW Sauber kullanarak galibiyete uzandı. Aynı zamanda son birkaç yıldır bizimle birlikte. Yani işbirliğine devam etmek adına yeni bir çözüm bulmak istiyoruz ama şu ana kadar bir çözümümüz yok."

"Kubica sponsor getirdiği için bizimle çalışmıyor. Tabii ki Robert'ın bir şekilde buna dahil olması ve ekibin bir parçası olması Orlen için önemli. Ancak harika bir iş çıkarıyor, güçlü geri bildirimler sağlıyor. Farklı bir bakış açısına sahip olmak her zaman için iyidir."

"Robert geçen yıl direksiyona geçer geçmez hemen klasını gösterdi. Mesela Zandvoort yarışına katılacağını Cumartesi sabahı öğrendi ve Pazar günü Vettel ile on tur boyunca savaşıp, onu geçmeyi başardı. Harikaydı!"