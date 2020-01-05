Alfa Romeo, kırmızı-beyaz renkle devam edecek

Sauber, Alfa Romeo'nun sponsor olduğu 2018 yılından bu yana kırmızı beyaz renklerle mücadele ediyordu.

2020 yılında takımın adı Alfa Romeo Racing olarak kalacaktı ancak PKN Orlen, takımın yeni isim sponsoru oldu. Yapılan anlaşmayla birlikte Orlen adı da Alfa Romeo Racing'in sonuna eklendi.

Ayrıca aracın pek çok yerinde PKN Orlen logosu yer alacak ve tam da bundan ötürü aracın renk düzeninin değişebileceği iddia edilmişti.

Ancak PKN Orlen CEO'su Daniel Obajtek, yeni aracın da kırmızı-beyaz renklere sahip olacağını söyledi.

Obajtek, "Orlen olarak en başından beri Formula 1'e sadece bir yıllığına girmediğimizi savunduk."

"Williams'la olan anlaşmamız bittiğinde Formula 1 ve Robert Kubica ile çalışmaya devam edeceğimizi söyledik ve sözümüzü tuttuk."

"Alfa Romeo'yu seçtik çünkü en iyi fırsatları onlar sundu. Bu, istikrarlı ve güvenilir bir grup olduğumuzu gösteriyor."

"Yeni aracın kırmızı-beyaz renklere sahip olacağını doğrulayabilirim. Üzerinde kesinlikle pek çok PKN Orlen logosu olacak."

"Bu anlaşma hem sportif anlamda atılmış bir adım, hem de bir iş."

"Ayrıca genç sürücülere de yatırım yapacağız. Sonuçta Robert Kubica'nın halefini aramamız çok normal." dedi.

Çeviri: İnci Beğen