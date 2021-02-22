Alfa Romeo, jeton haklarını burnu inceltmek için kullanmış

Alfa Romeo, 2021 F1 sezonunda mücadele edeceği C41 F1 aracını bugün Varşova'da düzenlediği lansman töreninde tanıttı.

Gelişim kısıtlamaları nedeniyle araçta birçok bölüm geçen seneki aracın devamı şeklinde olsa da, takım sahip olduğu iki gelişim jetonunu aracın ön tarafında kullanmış. Bu sayede geçen seneki geniş burun tasarımı bırakılarak daha ince bir burun tasarımına geçiş yapılmış.

Monchaux, "C41, pandemi döneminde yapılan oylama ile getirilen kurallar nedeniyle C39'la çok sayıda ortak parçaya sahip. Bazı parçaların gelişimi durdurulmak zorunda kaldı. Bu yüzden şasi, vites kutusu ve soğutma sistemindeki birçok parçayı devam ettirmek zorunda kaldık."

"Kurallar bazı değişiklikler yapabilmemiz için iki jeton hakkı veriyordu. Biz bunları burun için kullanmayı seçtik. Formula 1'de yeni bir sezon için tamamen yeni bir araç üretemiyor olmak çok sıra dışı bir durum ancak mevcut koşullar altında ve harcamaları kontrol altında tutabilmek için mantıklı olan buydu."

Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Biz iki jetonumuzu yeni burunda kullanmaya karar verdik, bu yüzden burun ve kaza yapısı tamamen yeni. Bunun çıkış noktası aerodinamik sebeplerdi."

"Ardından ön süspansiyon, ön kanat ve ön fren kanalları üzerinde yoğun çalıştık. Ekibimiz o bölümlerde çok fazla çaba harcadı. Aynı şekilde sidepod, bargeboard ve sidepod deflektör kanatlarda da."

"Son olarak kural değişiklikleri nedeniyle büyük oranda performans kaybettiğimiz tabanda, difüzörde ve arka tekerlek bölgesinde pek görmediğiniz alanlarda yer alan parçalarda çok çaba harcadık."

"Kaybettiğimiz yere basma gücünü telafi etmek için çabaladık. Saymadığım bölümlerin tamamı ise kısaca açıklamam gerekirse 2020 aracından taşındı."

"Şasi aynı, vites kutusu aynı. Arka süspansiyon kurallar nedeniyle büyük ölçüde aynı. "

"Yatırımımızdan iyi bir dönüt alma gerekçesiyle, radyatör ve karoserdeki bazı parçaları devam ettirdik ve kaynaklarımızı daha büyük dönüt almayı umduğumuz alanlara yönlendirdik."

"Birkaç hafta içerisinde doğru seçim yapıp yapmadığımızı göreceğiz." dedi.

2020 Alfa Romeo burun tasarımı >>

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu sene pandemi koşulları nedeniyle Bahreyn'de sadece üç günlük sezon öncesi testi olacak. Bu açıdan takımları çok hummalı bir çalışma dönemi bekliyor.

Monchaux, "Bahreyn'deki testler çok yoğun geçecek. Tüm takımların, planlarını tamamlayabilmek için maksimum seviyede mesafe kat etmesini bekliyorum."

"Testlerdeki kilit noktalardan birisi yeni lastikler olacak. Geçen sene onları birkaç kez test edebildik, bu yüzden bu alanda da çok çalışma yapmamız gerekecek. Tabii ki bu sene testler çok az, sadece 3 gün, olacak. Bu yüzden pist üstündeki çalışma, geçen senelere göre çok daha fazla olacak." dedi.