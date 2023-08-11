Alfa Romeo, James Key'in hızlıca katkıda bulunmasını bekliyor
Alfa Romeo takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, birkaç hafta içinde takıma katılacak olan James Key'in kendilerine yapacağı katkıdan emin.
McLaren'in sezona kötü başlamasının ardından takımdan ayrılan Key, kısa süre sonra eski takımı Alfa Romeo ile anlaştı.
Key için iyi haber, McLaren yıllarında birlikte çalıştığı Andreas Seidl'ın artık Sauber CEO'su olarak görev yapması.
Görevine 1 Eylül tarihinde başlayacak olan Key'in hızlıca operasyonları devralması ve takımın bu sezonu en iyi şekilde kapatmasına yardımcı olması bekleniyor.
Key'in takıma katılmasıyla ilgili konuşan Alluni Bravi, "Key'in yapacağı ilk iş aracın performansını arttırmak ve Seidl'in teknik departmanı şekillendirmesine yardımcı olmak olacak."
"Takım olarak bir dönüşüm sürecindeyiz ve Key'in aramıza katılması bizlere çok şey katacak."
"Kendisinin tecrübesi teknik direktörlükten ibaret değil, daha önce çalıştığı takımların teknik kademelerinde farklı görevlerde bulundu."
"Dolayısıyla, takımdaki herkes gibi onun da takım olarak bir adım atmamız ve ilerlememiz için gereken katkıyı vereceğini umuyorum." dedi.
James Key, Technical Director, McLaren, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
BMW dönemi sona erdiğinden bu yana Ferrari motoru kullanan ve İtalyan takımla sadece basit bir müşteri takımı ilişkisi yürütmeyen Alfa Romeo, artık Audi ile yeni bir döneme hazırlanıyor.
Seidl ile aradığı lideri bulan takım, Alunni Bravi ve Key gibi isimlerle de hiyerarşiyi yavaş yavaş güçlendirmekte.
Yapılanma hakkında da konuşan Alunni Bravi "Her şeyden önce, liderlikten bahsettiğimizde Andreas Seidl'den bahsediyoruz. O bizim liderimiz, bizim CEO'muz."
"Ben de diğer 600 kişi gibi bu takımda çalışan insanlardan biriyim, amacım Andreas'ı desteklemek ve ona yardımcı olmak için katkı sağlayabilmek. Takımın geleceğine yön veren kişi o." dedi.
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