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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alfa Romeo, İtalya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde 111. yıllarına özgü özel bir renk düzeniyle yarışacak.

Alfa Romeo, İtalya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'si, Ferrari, Alfa Romeo ve AlphaTauri'nin "ev yarışı" olacak.

Marka, 111. yılı onuruna bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışında özel bir renk düzeniyle yarışma kararı aldı.

Alışılmış renklere kıyasla yeni tasarımda daha çok yeşil var. Böylelikle motor kapağında bir İtalya bayrağı oluşmuş durumda.

Araca ek olarak, sürücülerin yarış tulumları da benzer şekilde daha fazla yeşil renge sahip olacak..

Bu hafta sonu Kimi Raikkonen, COVID-19 olması sebebiyle yarışamayacak ve yerini Robert Kubica alacak.

Alfa Romeo, 3 Eylül 1950'de burada gerçekleştirilen yarışı kazanmıştı. Giuseppa Farina, o yarışta galibiyete ulaşan isim olmuş ve Alfa Romeo'ya Monza'da galibiyeti getirmişti.

Alfa Romeo C41 Italian GP livery
Alfa Romeo C41 Italian GP livery
1/8

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C41 Italian GP livery
Alfa Romeo C41 Italian GP livery
2/8

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C41 Italian GP livery
Alfa Romeo C41 Italian GP livery
3/8

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C41 Italian GP livery
Alfa Romeo C41 Italian GP livery
4/8

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C41 Italian GP livery
Alfa Romeo C41 Italian GP livery
5/8

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C41 Italian GP livery
Alfa Romeo C41 Italian GP livery
6/8

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C41 Italian GP livery
Alfa Romeo C41 Italian GP livery
7/8

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C41 Italian GP livery
Alfa Romeo C41 Italian GP livery
8/8

Fotoğraf: Alfa Romeo

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