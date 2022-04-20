Alfa Romeo, Imola'ya yeni bir taban güncellemesi getirecek

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İsviçreli ekip şu anda, Formula 1 takımlar şampiyonasını altıncı sırada götürüyor. İlk üç yarışa bakıldığında Valtteri Bottas, Bahreyn'de altıncı, Avustralya'da sekizinci olurken, Guanyu Zhou da ilk yarış Bahreyn'de 10. oldu.

Takım patronu Frederic Vasseur, sezon boyunca rakipleriyle mücadele etmek istiyorlarsa, gelişim mücadelesinde güçlü kalmaları gerektiğinin farkında.

Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Vasseur, sezon başındaki performanslarıyla ilgili şunları söyledi: ”İlk üç yarışta elde ettiğimiz sonuçlardan çok memnunum."

"Şimdi, Imola ve Barselona itibariyle gelişim yarışının başladığını da biliyorum ve bundan ötürü doğru zamanda doğru hamleleri yapmalıyız."

"Tıpkı herkes gibi bizim de arka planda hazırladığımız bazı güncellemelerimiz var fakat çalışmaları gerekiyor, planlandığı gibi çalışmalılar."

"Imola için tabanda bazı değişiklikler yapacağız. Bu hafta sadece taban güncellememiz olacak. Şimdiye kadar -her şeyin- iyi çalıştığını söyleyebilirim."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Alfa Romeo'nun motor partneri Ferrari, 2022'de şu ana kadar güncelleme getirmekten kaçındı ve takım patronu Mattia Binotto, planının Imola'ya yeni parçalar getirmek olmadığını çünkü sprint yarış hafta sonunda güncellemeleri denemek için çok sınırlı bir zamana sahip olduğunu belirtti.

Fakat Vasseur, Alfa Romeo'nun stratejisinin belirli bir pist veya yarış hafta sonu formatı hakkında endişelenmek yerine, güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede getirmek olduğunu belirtiyor.

“Böyle beklemeye devam edersek, Imola’dan sonra Miami gelecek ki bu yarışa güncelleme getirmek oldukça çetrefilli olacak. Miami’den sonra Barselona var, burası normal. Ancak sonrasında Monako, Bakü ve Montreal yarışları geliyor.”

"Takımlar arasında iki farklı yaklaşım olduğunu görebilirsiniz. Soru şu: Her dört yarışta bir büyük bir güncelleme paketi getirmek mi yoksa her yarışa yeni bir parça getirmeye çalışmak mı daha kolay?"

"Üç yıl önce yaptığımız şey her yarışa güncelleme getirmekti. Üç yıl önce diyorum çünkü iki yıl önce ve geçen yıl aracı geliştirmedik"

"Bence bizim için çok başarılıydı ve şimdi de aynı yaklaşımı sergileyeceğiz. Her bir yarışa değil ama hemen hemen her yarışa güncelleme getirmeye çalışacağız."

“İlki Imola'da, diğeri Barselona'da olacak ve elimizden geldiğince zorlamaya ve gelişimi sürdürmeye çalışacağız.”

Vasseur, sprint formatının araca güncelleme getirmeyi zorlaştırdığını kabul etse de, takımın bu konunun üstesinden geleceğini düşünüyor.

"Sezonun başlangıç kısmındayken ve hâlâ güncelleme getirme aşamasındayken elbette kolay bir şey değil. Fakat durum herkes için aynı."

“Bir güncelleme yapmak isteyip istemediklerine karar vermek takımların elinde. Antrenmanlarda iyi bir iş çıkarmak da sürücülerin elinde. Kuralları biliyoruz ve benim için ortada herhangi bir drama yok. Tüm dünyada bir saat veya daha az antrenman vaktiyle gerçekleştirilen şampiyonalar var."

“Fakat günün sonunda şampiyonluğu her zaman en iyi sürücü kazanıyor."