Alfa Romeo, ilk testi testi kaçıracağı haberlerini yalanladı

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Alfa Romeo, sürpriz şekilde yeni aracının lansmanını 27 Şubat'ta yapacağını açıklamıştı. Bu, pek alışıldık bir tarih değil çünkü sezon öncesi testinin ardından lansman yapacakları manasına geliyor.

Takım, bundan ötürü ilk teste kamuflaj renk düzeniyle katılacak ve yeni renk düzeninin örtüsünü testte birkaç gün sonra kaldıracak.

Bu benzersiz karardan ötürü çok sayıda spekülasyon çıkmaya başladı ve çoğu kesim bu durumu, C42'nin yapımında yaşanan potansiyel gecikmelere bağlıyor.

Hatta takımın ilk testi kaçıracağı yönünde iddialar dahi vardı. Bununla beraber bu söylentiler, takımın kendisi tarafından yalanlandı.

Takım sözcüsü, iddialar üzerine kendileriyle iletişime geçen Ilta Sanomat gazetesine şöyle dedi: "İlk günden itibaren testlerde yer alacağız ve bunu test renk düzeniyle yapacağız."

"2022'de kullanacağımızı renk düzenini ise daha sonraki bir tarihte yani 27 Şubat Pazar günü tanıtacağız."

Alfa Romeo uzun süredir 2022 projesi üzerinde çalışıyor ve tekrar orta grubun ortasında yer almanın hesaplarını yapıyor.

İsviçreli ekip, bu yıl Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou gibi iki yeni sürücüyle yarışacak.