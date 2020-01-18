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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, ikinci denemesinde çarpışma testini geçti!

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Alfa Romeo, ikinci denemesinde çarpışma testini geçti!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Oca 2020 13:55

İlk çarpışma testinde başarılı olamayan Hinwil merkezli Alfa Romeo, ikinci çarpışma testini başarıyla geçti.

Alfa Romeo birkaç hafta önce yeni aracını çarpışma testlerine sokmuş ancak ilk denemede başarısız olmuştu.

Hinwil merkezli ekip, ön taraftaki testi tekrarlamak zorunda kalacağı için ön tarafta tasarım değişikliğine gitti.

Luca Furbatto tarafından tasarlanan yeni araç, bugün tekrar çarpışma testine girdi ve bu testlerin tamamını başarıyla geçti.

Böylelikle Alfa Romeo, 2020 çarpışma testlerini geçen altıncı takım haline geldi. Şimdiye kadar Ferrari, Racing Point, Williams, Haas ve AlphaTauri çarpışma testlerini geçmişti.

Frederic Vasseur liderliğindeki ekip, 2019 yılını sekizinci sırada tamamlamıştı ve yeni sezonda Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi kadrosuyla yarışmaya devam edecekler.

Mercedes'in çarpışma testlerine yakında girmesi bekleniyor ancak Red Bull, Renault ve McLaren hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, al GP d'Italia del 2019

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, al GP d'Italia del 2019
1/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Il volante di Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38

Il volante di Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38
3/8

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38
4/8

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Alfa Romeo C38: ecco il cape con i curiosi soffiaggi

Alfa Romeo C38: ecco il cape con i curiosi soffiaggi
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo Racing C38, dettaglio dello specchietto

Alfa Romeo Racing C38, dettaglio dello specchietto
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Fotoğraf: Giorgi Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi , Kimi Raikkonen Şimdi al
Takımlar Alfa Romeo
Editör Franco Nugnes

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