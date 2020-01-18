Alfa Romeo, ikinci denemesinde çarpışma testini geçti!

Alfa Romeo birkaç hafta önce yeni aracını çarpışma testlerine sokmuş ancak ilk denemede başarısız olmuştu.

Hinwil merkezli ekip, ön taraftaki testi tekrarlamak zorunda kalacağı için ön tarafta tasarım değişikliğine gitti.

Luca Furbatto tarafından tasarlanan yeni araç, bugün tekrar çarpışma testine girdi ve bu testlerin tamamını başarıyla geçti.

Böylelikle Alfa Romeo, 2020 çarpışma testlerini geçen altıncı takım haline geldi. Şimdiye kadar Ferrari, Racing Point, Williams, Haas ve AlphaTauri çarpışma testlerini geçmişti.

Frederic Vasseur liderliğindeki ekip, 2019 yılını sekizinci sırada tamamlamıştı ve yeni sezonda Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi kadrosuyla yarışmaya devam edecekler.

Mercedes'in çarpışma testlerine yakında girmesi bekleniyor ancak Red Bull, Renault ve McLaren hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.