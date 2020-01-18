Alfa Romeo, ikinci denemesinde çarpışma testini geçti!
İlk çarpışma testinde başarılı olamayan Hinwil merkezli Alfa Romeo, ikinci çarpışma testini başarıyla geçti.
Alfa Romeo birkaç hafta önce yeni aracını çarpışma testlerine sokmuş ancak ilk denemede başarısız olmuştu.
Hinwil merkezli ekip, ön taraftaki testi tekrarlamak zorunda kalacağı için ön tarafta tasarım değişikliğine gitti.
Luca Furbatto tarafından tasarlanan yeni araç, bugün tekrar çarpışma testine girdi ve bu testlerin tamamını başarıyla geçti.
Böylelikle Alfa Romeo, 2020 çarpışma testlerini geçen altıncı takım haline geldi. Şimdiye kadar Ferrari, Racing Point, Williams, Haas ve AlphaTauri çarpışma testlerini geçmişti.
Frederic Vasseur liderliğindeki ekip, 2019 yılını sekizinci sırada tamamlamıştı ve yeni sezonda Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi kadrosuyla yarışmaya devam edecekler.
Mercedes'in çarpışma testlerine yakında girmesi bekleniyor ancak Red Bull, Renault ve McLaren hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, al GP d'Italia del 2019
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Il volante di Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Alfa Romeo C38: ecco il cape con i curiosi soffiaggi
Fotoğraf: Giorgi Piola
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo Racing C38, dettaglio dello specchietto
Fotoğraf: Giorgi Piola
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|Editör
|Franco Nugnes
Alfa Romeo, ikinci denemesinde çarpışma testini geçti!
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