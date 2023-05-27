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Alfa Romeo ikilisi yeni güncellemelerden memnun

Alfa Romeo pilotları, bu hafta sonu Monako'ya getirilen güncellemelerin pozitif etki yarattığı görüşündeler.

Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo, bu hafta sonu Monako'ya, aracın hızını ve dengesini artırmayı umduğu yeni güncellemeler getirmişti.

Cuma günü nispeten iyi bir görüntü çizen Valtteri Bottas, seansın ardından şöyle konuştu: "Yeni parçaları denememize olanak sağlayan iyi ve verimli bir gündü."

"Değişikliklerin etkisi şimdiden iyiydi ancak potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmek adına hâlâ üzerinde çalışmamız gereken şeyler var."

"Yine de bu olumlu bir işaret çünkü sıkı bir rekabetin yaşandığı orta grupta, kaydedilen en ufak bir ilerlemenin bile büyük bir etkisi oluyor."

Şimdi sıralama turlarına konsantre olmalıyız: hislerimiz olumlu ve eğer geceye biraz daha ekleyebilirsek mücadelede olabiliriz."

Guanyu Zhou da kötü bir gün olmadığını söyledi.

"Kötü bir gün değildi. İlk seansta en iyi ritmi bulmak kolay değildi ama ikinci seansta gerçekten gelişmeye başladık."

"Daha yeni çalışmaya başlamamıza rağmen ilk izlenimler çok olumlu. Açıkçası geliştirmemiz gereken noktalar var ve Cumartesi gününe kadar bunu yapmaya çalışacağız.

"Görünüşe göre Miami'de bıraktığımız yerden devam edebiliyoruz, bu yüzden sıralamaları sabırsızlıkla bekliyorum. Bu hafta sonu puan kazanmaya çalışacağız."

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