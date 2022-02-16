Alfa Romeo, iki yeni sponsorluk açıkladı

Haberi dinle

Alfa Romeo, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü 27 Şubat'ta kaldıracak. Fakat yeni C42 salı günü itibariyle Fiorano'da piste çıkarıldı.

Takım, kamuflaj renk düzeni kullandı ve testte de yine aynı tasarımla sürüş yapacak. Gerçek renk düzeni ise 27 Şubat'ta kaldırılacak.

Arka planda sponsorluk anlamında yapılan çalışmalar da devam ediyor.

Takımdan yapılan açıklamaya göre Alfa Romeo, güzellik ve kişisel bakım ürünleri geliştiren Modere firmasıyla yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında marka logoları, yeni C42'nin üzerinde yer alacak.

Bir diğer sponsorluk anlaşması ise DRF Bets ile yapıldı. DRF Bets, en ünlü çevrimiçi ve mobil bahis platformlarından birisi olarak biliniyor.

Yapılan anlaşma gereği bu markanın logoları da yine 2022 aracının üzerinde yer alacak. Ayrıca takım kıyafetleri ve ekipmanlarında DRF Bets logolarına yer verilecek.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Davide Cavazza