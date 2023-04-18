Alfa Romeo: "İki pilotumuz da şu an eşit"

Gelecek vaat ettiğine dair ipuçları veren inişli çıkışlı bir ilk sezonun ardından Çinli pilot, 2023 için de takımda kaldı ve sezona daha güçlü bir başlangıç yaptı. Bahreyn'de Bottas'ın gerisinde kalan Zhou, Suudi Arabistan'da Alfa Romeo için zorlu geçen bir yarışta Fin pilotun önünde yer aldı.

Melbourne'da her iki pilot da beklenmedik denge sorunlarıyla boğuşurken, Zhou Bottas'ı yine geride bıraktı ve ardından dokuzuncu sırayı elde ederek sezonun ilk puanını aldı. Bu, Bottas'ın Bahreyn'deki sekizinciliğinden sonra takımın ikinci puanıydı.

Alfa Romeo'nun pist mühendisliği başkanı Xevi Pujolar, Zhou'yu ikinci sezonunda attığı adımlar için övdü.

Pujolar, "Bence Zhou kendini geliştirdi, iki pilotumuzun da şu anda eşit olduğunu söyleyebilirim."

"Bu bizim için iyi bir şey. Avustralya'daki sıralama ideal değildi ama diğer yarışlardaki sıralama seansında ikisi de Q3'e yakındı ve bu takım için iyi bir şey." dedi.

Kış testlerinin başlangıcından itibaren Zhou, belirgin bir şekilde iyi bir izlenim bıraktı ve Melbourne'da "Yılın ilk yarışında bile kendime güveniyordum, oysa geçen yıl bu zamanlar kendime güvenmiyordum" şeklinde bir demeç verdi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pujolar, 23 yaşındaki pilotun gösterdiği büyük gelişimin ardındaki ana etkenin bu artan özgüven olduğunu düşünüyor.

Pujolar, "Kendine daha çok güveniyor."

"Araç farklı bir araç, lastikler bile biraz değişti ama takımda her şey aynı."

"Valtteri ile de çalışıyoruz ve bu şekilde iki pilotla birlikte adım atabiliyoruz. Ve bu kendisine güven veriyor." dedi.

Melbourne'deki kaotik yarışta Zhou, sezonun ilk puanlarını almadan önce Alfa Romeo'nun ilk 10'a girmeye yakın olduğunu ancak orta gruptaki sıkı mücadelede küçük ayrıntıların belirleyici olacağını düşünüyordu.

Zhou, "Diğerlerinin önünde üç ya da dört takım olduğu açık ama bence sekizincilikten aşağıya doğru çok sıkı bir mücadele var."

"Herkes, hedefimiz olan bu son puanlara ulaşmaya çalışıyor olabilir."

"Bundan çok uzakta değiliz. Yani orta sıralarda gerçekten fark yaratabilecek olan şey, küçük ayrıntılar." dedi.