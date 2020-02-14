Alfa Romeo, Huski Chocolate ile anlaştı

Alfa Romeo geçtiğimiz haftalarda Robert Kubica'nın sponsoru PKN Orlen ile anlaşmaya varmıştı ve şimdi yeni bir sponsorluk daha açıkladı.

Buna göre Alfa Romeo, McLaren'ın da sponsoru olan Huski Chocolate ile anlaştı.

Anlaşma kapsamında şirket logoları C39 aracının yanı sıra pilot ile takım personelinin kıyafetlerinde yer alacak.

Takım patronu Frederic Vasseur, "Bu ortaklığı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçen yıl Amerika'da markalarını iyi şekilde tanıdık ve bu yeni anlaşmaya kapı açan ilk ortaklığımızın başarılarından memnunuz."

"Huski'nin ürünleri, personelimiz ve konuklarımız arasında oldukça sevildi. Tüm sezon boyunca lezzetlerinin bizimle olacak olmasından memnunuz." dedi.

Huski chocolate logo on the Alfa Romeo car Fotoğraf: Alfa Romeo

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