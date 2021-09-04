Alfa Romeo henüz Raikkonen'in Monza'da yarışıp yarışmayacağını bilmiyor

Cumartesi sabahı 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı ve bundan ötürü hemen kendisini tecrit altına aldı.

Fin pilot bu hafta sonunun kalan kısmında yarışamayacak ve yerel protokoller gereği yaklaşık 10 günlük bir karantina süreci gerekebilir.

Bir sonraki yarış bir hafta sonra Monza'da yapılacak ve bundan ötürü Raikkonen'in orada yarışma ihtimali de düşük görünüyor.

Alfa Romeo, Raikkonen'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Fin pilotun yerine takımın yedek pilotu Robert Kubica'yi geçirme kararı aldı.

Takım patronu Vasseur, Raikkonen'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sürücü değişikliği için zaten hazır olduklarını belirtti.

Vasseur şöyle konuştu: “Böyle olmasını beklemesek de benzer bir duruma karşı hazırlıklıydık."

"Bu durumda kullanabileceğimiz Robert Kubica ve Callum Ilott var. Robert tüm hafta sonları bizimle seyahat ediyor, testlerde de aracı sürdü ve çeşitli antrenmanlara katıldı."

"Bence Kimi'nin yerini almaya hazır. Belki de Zandvoort, mücadeleye üçüncü antrenman seansında girmeniz için en kolay pist değil fakat durum bu. Bu şartlarda mümkün olan en iyi şekilde baş etmemiz gerekiyor."

"Kimi'nin İtalya Grand Prix'sinne katılma ihtimaline gelirsek, Pazartesi günü başka bir testi geçmesi ve negatif sonuç alması gerekecek."

"Sonrasında yerel yetkililerle bazı şeyleri açıklığa kavuşturmaya çalışacağız. Fakat şimdi bu hafta sonuna odaklanmış durumdayız ve Monza'da neler yapılabileceğimizi göreceğiz."