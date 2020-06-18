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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo henüz Mick Schumacher hakkında konuşmak istemiyor

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Alfa Romeo henüz Mick Schumacher hakkında konuşmak istemiyor
Ekleyen:
, Editör
18 Haz 2020 17:30

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, henüz Mick Schumacher'in takıma katılma ihtimali hakkında konuşmak istemediklerini söyledi.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin sözleşmesi yıl sonunda bitecek ve her iki pilotun da ayrılma ihtimali var.

Raikkonen'in istemesi halinde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Giovinazzi kendisini bir anda koltuksuz bulabilir.

Bu durumda yeri için en olası aday Mick Schumacher olacak.

Frederic Vasseur, uzun koronavirüs arasının ardından Blick gazetesine pek çok konuda açıklamada bulundu.

Vasseur, "Ferrari'nin hareketinden sonra her şey domino taşı edasıyla hareket etti."

"Bizim açımızdan neyse ki sessizdi, çünkü aceleci değiliz. Kimi'nin sezon sonuna kadar sözleşmesi var ve sonra neler olacağını göreceğiz. Onun ne kadar değerli olduğunu söylememe gerek bile yok. Giovinazzi de sezon sonunda çok güçlendi."

"Mick Schumacher hakkındaki söylentilere baktığımızda, herkesin kendi fikrini söyleme özgürlüğü var. Ama biz sadece kendi yolumuz bakıyoruz. Ek olarak Mick'in Formula 1 yerine önce Formula 2 kariyerine odaklanması gerekiyor." dedi.

Sezonun başlamasıyla ilgili Vasseur, "İlk sekiz yarış garanti. Bahreyn ve Abu Dhabi'de de iki yarış olacak. Bence toplamda 15-16 yarış olacak. Elbette çılgınca olacak ama bunun üstesinden birlikte gelmeliyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Neyse ki özellikle FIA Başkanı Jean Todt iyi bir başkan."

"Hedefimiz hakkında konuşmak zor ama ilk yedide olmak istiyoruz. Maalesef en iyi araçların dayanıklılığı daha da artı. Çoğu yarışta neredeyse hiç kimse yarış dışı kalmıyor. Kaotik yarışlarda önde olmamız gerekiyor." dedi.

Vasseur, çalışanlarını işten çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna, "Sahiplerimiz sayesinde 500 çalışanımızın hepsini koruyabiliriz. Çok büyük bir destek var ve bu benzersiz destek gelecek için çok rahatlatıcı. Çünkü daha gidecek çok yolumuz var." dedi.

Ayrıca Vasseur, takım patronları toplantısında bazı patronların "dar görüşlü" olduğuna da dikkat çekti.

"Bu süreçte Skype sayesinde Formula 1'den kopmadık. Formula 1'in hayatta kalmasıyla ilgili kararların alındığı böyle bir dönemde rakiplerinizin karakterini daha iyi anlıyorsunuz. Bazı isimlerin bu kadar dar görüşlü olması şaşırtıcı. Maalesef büyük resmi göremiyorlar. Dünya Formula 1 olmadan da yaşar."

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde teknik ve finansal açıdan istikrara ihtiyacımız var. Aksi takdirde spor çok etkilenecek."

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Editör Kemal Şengül

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