Alfa Romeo henüz F1'den ayrılıp ayrılmayacağına karar vermedi
Alfa Romeo, Sauber ile kontratı bitse bile henüz spordan ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki kararını vermedi.
Alfa Romeo markası, 2018 yılında Sauber ile spora döndü ve sonrasında takımın adı tamamen Alfa Romeo olarak değiştirildi. Bu büyük çaplı isim sponsorluğu anlaşması, 2023 sonunda bitecek.
Sauber takımının adı yakında Audi olacak ve bundan ötürü Alfa Romeo ile Sauber'in yolları sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor.
Fakat Alfa Romeo henüz Formula 1'den ayrılıp ayrılmama konusundaki kararını vermedi ve şu anda tüm seçeneklere bakıyorlar.
RacingNews365'e konuşan Alfa Romeo şirketinin başkanı Jean-Philippe Imparato, ne yapacakları konusunda sakin olduğunu söyledi.
Imparato, "Hayat böyle bir şey fakat 2023 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılıp ayrılmayacağımıza dair kesin kararımızı henüz vermedik."
"Öyle ya da böyle bu konudaki kararı Haziran sonunda vereceğiz. Şimdi durumu tartışıyoruz; Önümüzde boş bir sayfa var, yani beklentilerimiz henüz belirlenmemiş durumda."
"Motor sporlarında kalmak için tüm olası seçenekleri araştırıyoruz ve Haziran sonunda neler yapabileceğimizi dünyaya açıklamak istiyoruz."
"Şirketimizin doğası gereği motor sporlarındaki varlığımızın devam etmesini çok istiyoruz ancak bunu nasıl yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor."
"Elbette herkes karmaşık bir dünyada yaşadığımızın farkında fakat 2024 için her türlü seçenek açık. Çok fazla şey oluyor, bu yüzden en iyi kararı vermek zorundayız." dedi.
Alfa Romeo sporda devam etmek isterse en mantıklı seçenek Haas ile işbirliği yapmaları olabilir.
Wolff: "Performansımızı kanıtlamamız gerekiyor"
Brown: "McLaren iki yıl içinde tamamen yeni fırsatlara sahip olacak"
Son Haberler
Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası
Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası
Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"
Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı" Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"
2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak
Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.