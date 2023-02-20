Alfa Romeo henüz F1'den ayrılıp ayrılmayacağına karar vermedi

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Alfa Romeo markası, 2018 yılında Sauber ile spora döndü ve sonrasında takımın adı tamamen Alfa Romeo olarak değiştirildi. Bu büyük çaplı isim sponsorluğu anlaşması, 2023 sonunda bitecek.

Sauber takımının adı yakında Audi olacak ve bundan ötürü Alfa Romeo ile Sauber'in yolları sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor.

Fakat Alfa Romeo henüz Formula 1'den ayrılıp ayrılmama konusundaki kararını vermedi ve şu anda tüm seçeneklere bakıyorlar.

RacingNews365'e konuşan Alfa Romeo şirketinin başkanı Jean-Philippe Imparato, ne yapacakları konusunda sakin olduğunu söyledi.

Imparato, "Hayat böyle bir şey fakat 2023 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılıp ayrılmayacağımıza dair kesin kararımızı henüz vermedik."

"Öyle ya da böyle bu konudaki kararı Haziran sonunda vereceğiz. Şimdi durumu tartışıyoruz; Önümüzde boş bir sayfa var, yani beklentilerimiz henüz belirlenmemiş durumda."

"Motor sporlarında kalmak için tüm olası seçenekleri araştırıyoruz ve Haziran sonunda neler yapabileceğimizi dünyaya açıklamak istiyoruz."

"Şirketimizin doğası gereği motor sporlarındaki varlığımızın devam etmesini çok istiyoruz ancak bunu nasıl yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor."

"Elbette herkes karmaşık bir dünyada yaşadığımızın farkında fakat 2024 için her türlü seçenek açık. Çok fazla şey oluyor, bu yüzden en iyi kararı vermek zorundayız." dedi.

Alfa Romeo sporda devam etmek isterse en mantıklı seçenek Haas ile işbirliği yapmaları olabilir.