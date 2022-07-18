Alfa Romeo halen Pourchaire'i ne zaman piste çıkaracaklarını bilmiyor

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2022 sezonundan itibaren yürürlüğe giren yeni bir kural gereği takımlar, en az iki antrenman seansında genç bir sürücüyü veya yedek pilotlarını koltuğa oturtmak zorundalar.

Sauber akademi pilotu Pourchaire, alt serilerdeki en potansiyelli isimlerden biri olarak kabul ediliyor. 17 gibi genç bir yaşta seriye giren Pourchaire, geçtiğimiz sezonu beşinci sırada tamamlamıştı, şu anda ise şampiyonayı üçüncü sırada sürdürmekte.

F1-F2 takvimi birçok açıdan çok benzer ve boşta kalan yarışlar da Valtteri Bottas-Guanyu Zhou ikilisi için kritik denilebilir, dolayısıyla Alfa Romeo, genç pilotuna antrenman seansı için alan açmakta zorlanıyor.

Ne olursa olsun bir şekilde ayarlama yapacaklarını söyleyen Vasseur, F1.com'a verdiği bir röportajda, "Kendisini bir antrenman seansında direksiyona geçireceğiz, çünkü yönetmelik uyarınca çaylak pilotları piste çıkarmamız gerekiyor."

"Ancak bunun ne zaman olacağını halen tartışıyoruz. F2 yarışlarını düşünmeliyiz, onun dışında sprint yarışları ve lastik testleri de olacak."

"Bir çaylağı ilk kez Singapur'da piste çıkarmak akla hayale sığmıyor, 2014'teki Max Verstappen örneğine rağmen Suzuka da oldukça riskli. Sezon sonuna kadar pek fazla imkanımız yok ancak endişelenmeyin, bir çözüm bulacağız -yönetmeliklere göre bulmak zorundayız."

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pourchaire'i F1'e terfi ettirmenin "çok riskli" olduğunu kabul eden Vasseur, Zhou'nun yükselen formu da dikkate alındığında 2022 pilot kadrosu konusunda doğru karar verdiklerini düşünüyor.

Vasseur, "İlk hedef Q2'ye ulaşmaktı ve bunu henüz ilk yarışta yaptı, hatta o yarışta puan bile aldı, sezonun orta noktasına geldiğimizde ise arka arkaya iki kez Q3'e kaldı ve bunu Valtteri'yi geride bırakarak yaptı."

"Montreal'de uzun süre sonra ilk kez puan oldu, eğer birkaç dayanıklılık sorunu yaşamasaydık önceden iki veya üç kez puan da alabilirdi."

"Sonuçlardan çok memnunum, Zhou'nun genel davranışlarından da çok memnunum ve bence kendisi mükemmel bir seçimdi." dedi.