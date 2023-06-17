Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor

Uzun süredir bilindiği üzere Alfa Romeo, bu sezonun sonunda Sauber ile olan ortaklığını sonlandıracak. İki taraf arasında 2018 yılında başlayan işbirliği, Sauber takımının Audi'ye devredilmesiyle sona erecek.

Alfa Romeo belli bir süredir alternatif seçenekleri değerlendiriyor ve Peugeot ile WEC'e girmeyi düşünüyor.

Ancak İtalyan markanın Formula 1'e veda etmek isteyip istemediği henüz net değil. Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato Monte Carlo'da Gunther Steiner ile bir araya geldi ve potansiyel Haas ortaklığını görüştü.

Şu anda durum Milano merkezli markanın elinde. Haas, isim değiştirmeyeceğini ve zaten MoneyGram gibi bir isim sponsoru olduğunu belirtti.

Eğer anlaşma gerçekleşirse, geleneksel bir sponsorluk sözleşmesi temelinde gerçekleşecek ve özel bir bağlantı içermeyecek.

Bu senaryo, Alfa Romeo için geçici bir seçenek olacak çünkü söylentilere göre, olası WEC planı 2026'ya kadar yürürlüğe girmeyecek ve uluslararası motor sporları dünyasında var olmak için elde pek fazla seçenek kalmayacak.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images