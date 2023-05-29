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Alfa Romeo, Haas ile mi anlaşacak?

Son gelen bilgiler Alfa Romeo'nun artık Haas ile çalışacağı yönünde.

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Alfa Romeo logo

Alfa Romeo, son altı yıllık zaman diliminde İsviçreli Sauber takımıyla beraberdi ve taraflar geride kalan süreçte çok yakın bir işbirliği içerisinde oldular.

Öyle ki, takımın adı Alfa Romeo olarak değiştirildi ve aracın rengi de yine İtalyan markanın renklerine boyandı.

Sauber 2026 yılında Audi'nin partneri olacağı için, Alfa Romeo ile İsviçreli ekibin yolları ayrılacak. Fakat Alfa Romeo sporda devam etmek istiyor.

RacingNews365'in edindiği bilgiye göre Alfa Romeo, 2024 sezonundan itibaren Haas ile çalışmaya başlayacak.

Bu, pek de sürpriz bir anlaşma değil çünkü Haas da tıpkı Sauber gibi Ferrari'nin müşteri ekibiydi.

Haberde anlaşma kapsamında Alfa Romeo'nun Haas'a yıllık 20 milyon dolar ödeyeceğine yer verildi.

RacingNews365, iki taraf arasındaki görüşmelerin Emilia Romagna Grand Prix'si için planlandığını ancak Imola yarışının iptali sonrası Monako'da gerçekleştiğini iddia etti.

Alfa Romeo- Haas anlaşması 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan iki yıllık bir anlaşma olacak.

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