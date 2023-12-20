Alfa Romeo, Haas ile anlaşmayı reddetmiş
Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, 2024 yılında Haas F1 takımına sponsor olma teklifini geri çevirdiklerini açıkladı.
Alfa Romeo, Sergio Marchionne'nin desteğiyle Formula 1'e geri dönmüş fakat temelde isim sponsoru olarak hareket etmişti.
Sauber ile yapılan anlaşma oldukça kapsamlıydı; anlaşma gereği takım adı tamamen Alfa Romeo'ya dönerken, renk düzeni de bu kapsamda İtalyan markanın renklerine döndü.
Fakat Sauber, 2026 için Audi ile anlaştı ve şirketin belli bir yüzdesi Alman üreticiye satıldı. Hal böyle olunca Alfa Romeo ve Sauber, 2023 sonunda yollarını ayırma kararı aldılar.
Alfa Romeo'nun Ferrari bağlantılı bir başka F1 takımı olan Haas ile benzer bir anlaşma yapacağı yönünde söylentiler çıkmıştı.
Fakat şirket CEO'su Imparato, nihayetinde buna karşı karar verdiğini söylüyor.
Ouest France gazetesinin aktardığına göre Imparato, "Aynı koşullarda fakat iki katı fiyata başka bir takıma sponsor olmak ve aynı deneyimi tekrarlamak istiyor muyduk? Hayır. Çünkü bize yeni bir şey getirmiyordu."
"Paramı ürünlerimizi geliştirmek için harcamak istedim. Başka bir takıma sponsor olmak ve aynı hikayeyi tekrarlamak pek mantıklı değildi." dedi.
Fotoğraf: Jean Philippe Imparato
Jean Philippe Imparato, Brand CEO, Alfa Romeo
Imparato, Alfa Romeo'yu motor sporlarının en üst sınıflarına yakın tutmaya ilgi duyduğunu tekrarladı ve gözlerinin hem Le Mans hem de dünya dayanıklılık şampiyonasında olduğunu belirtti.
Imparato, "Bunu yaparsam sponsor olarak değil, takım sahibi olarak yaparım."
"Ayrıca bunu uzun bir süreliğine yapacağız. Üç sezondan daha kısa bir süre için yapmayız."
"Fakat ekonomik denklem beni henüz ikna etmedi ve şirketi finansal olarak para kaybedeceği noktaya getirecek riskler alınmasını istemem."
"Yine de bir şeyler yapmak istiyorum, bu yüzden çok çalışıyoruz. İşe yarayan bir şey bulduğumuzda, programın ne olduğunu açıklayacağız." dedi.
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