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Formula 1 / Miami GP Haberler

Alfa Romeo, güvenlik aracı oladan iki Mercedes'i de geride bırakacaklarına inanıyor

Alfa Romeo'dan Xavi Pujolar, Miami GP'de pist giren güvenlik aracı nedeniyle muhtemel bir beşinciliği kaybettiklerini söyledi.

Kemal Şengül
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Alfa Romeo, güvenlik aracı oladan iki Mercedes'i de geride bırakacaklarına inanıyor
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Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, pazar günkü yarışa iki Ferrari ve Red Bull pilotunun önünde beşinci başlarken, yarışın büyük kısmında tempo olarak Lewis Hamilton'a üstünlük kurdu.

Ancak güvenlik aracı sonrası yeni lastiklere geçen George Russell'ın baskısı altına girdi ve hata yaparak iki Mercedes pilotuna da geçildi.

Sonuç olarak yarışı yedinci bitirdi ve bir kez daha en önemli puanlar topladı. Yine de Alfa Romeo, kaçan fırsattan dolayı biraz üzüntü duyuyor.

Alfa Romeo'nun Miami'de en hızlı üçüncü araç olup olmadığı sorusuna Xevi Pujolar, "Öyle olduğunu düşünüyorum."

"Bence güvenlik aracı girmeden önce oldukça rahat bir pozisyondaydık. Tempoyu artırdığımız zaman hızımız gayet iyiydi."

"Russell güvenlik aracı için fırsat kolluyordu ancak bence çok iyi bir konumdaydık."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Güvenlik aracından sonra biraz daha fazla zorlandık, doğru tempoyu yakalamak için birkaç tur daha atmamız gerekiyordu."

"Bu belki de sahip olduğumuz tutarlılığı kaybetmeden, gelecekte geliştirmemiz gereken gereken noktalardan birisi olabilir."

"Fakat güvenlik aracı olmasaydı, bence iki Mercedes'in önünde kalırdık." cevabını verdi.

Takım patronu Frederic Vasseur de Miami'nin bu yıl kaydettikleri gelişimin en net örneği olduğunu söyledi.

"Gayet iyi bir sonuç olmasına rağmen bugün elde ettiğimiz yedincilik bizi hayal kırıklığına uğrattı ve bu da bize bu yıl ne kadar ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor."

"Yarışta gerçekten güçlüydük, yarışın çoğunu beşinci sırada, yani iki Red Bull ve Ferrari'nin hemen arkasında götürdük."

"Güvenlik aracının zamanlaması bizi gerçekten etkiledi ve Valtteri'nin iki Mercedes'e kıyasla sahip olduğu avantajı ortadan kaldırdı."

"Yine de altı puan alma k iyi bir sonuç ve şampiyona için çok değerli. Ancak daha da gelişebileceğimizi biliyoruz." "

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