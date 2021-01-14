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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor

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Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor
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Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, ikinci sezondaki gelişiminde startlara yönelik yaptığı çalışmaların etkili olduğunu düşünüyor.

Zorlu geçen sezonda Kimi Raikkonen ile birlikte Alfa'da yarışan Giovinazzi, 17 yarışın dokuzunu Finlandiyalı pilotun önünde bitirmeyi başardı.

Her iki sürücü de bu zorlu sezonda İsviçreli takım adına dörder puan alabildi, ancak Ferrari destekli Giovinazzi ise ilerleme kaydetmeye devam ederek 2021 için Scuderia'yı, kendisini bir sene daha müşteri takımı Alfa'da tutması konusunda ikna etti.

Özellikle geçen yılki startlarını analiz ederek geliştiren Giovinazzi genellikle ilk turda sıra kazanmayı başarabildi.

Motorsport.com'a konuşan Giovinazzi, gelişen startlarının arkasında bilinçli bir çabanın olduğunu, yarışlara hazırlanmak için kendi çaylak sezonunda aldığı eski startları ve diğer F1 pilotlarının aldığı startları izlediğini belirtti.

Giovinazzi'nin açıklamaları şu şekilde: "Sıralamalardan sonra elbette üzerine toplantılar yapıyoruz, turları izleyip nerelerde zaman kazanıp nerelerde kaybettiğimizi görüyoruz. Ancak o andan sonra sadece yarışa odaklanıyorum... özellikle de startlara."

"Bu seneki araçlar ve takip mesafesinin ve geçişlerin zorluğu nedeniyle, bence iyi bir start alırsanız, iyi bir ilk turu geride bırakırsanız ve o anda sıra kazanırsanız, o zaman yarış da bir o kadar kolay geçecektir."

 

"Geçen yılın videolarına odaklanıyorum - startlara bakıyorum. Önceki yıllardan da videolar oluyor."

"Ve bunun oldukça işe yaradığını söyleyebilirim. Bu sezon yaptığım işten gerçekten çok memnunum ve gelecekte de böyle çalışmaya devam edeceğim."

COVID-19 pandemisi, F1 programını da oldukça etkiledi. Böylece yıllardır takvimde olmayan bazı pistler listeye eklendi. Bu da Giovinazzi'nin nerede pozisyon yakalayacağını görmek için diğer kategorilere de odaklanmasına sebep oldu.

27 yaşındaki pilot konu hakkında "Yeni bir pist söz konusu olduğunda, Formula 4 gibi, bulabildiğim tüm kategorilerden her videoyu izlemeye çalışıyorum."

"Videolardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ama bu asla kolay değil. Daha önce yarıştığınız ve bir bilginizin olduğu, aynı zamanda elinizde çok fazla görüntü olan Bahreyn gibi yerleri izlediğinizde, startları ve virajları daha iyi analiz edebiliyorsunuz, ne yapacağınızı daha iyi anlıyorsunuz."

"Bu çok daha kolay ama mesela Imola'da Formula 4'ün startını izlemek de çok güzeldi. Ardından oradaki ilk turum da gayet iyiydi, bu yüzden gayet iyi oldu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Takımlar Alfa Romeo
Editör Filip Cleeren

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