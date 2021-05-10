Alfa Romeo, Giovinazzi'nin uzun pit stopunu açıkladı

Giovanizzi, Yuki Tsunoda'nın aracı için gelen güvenlik aracının ardından pite giren ilk sürücüydü.

Ancak, takım yeni lastikleri pit stop için hazırlamış olsa da, bir tane lastiğin patlak olduğunu fark etti. Bunu fark eden mekaniker, ekip arkadaşlarına işarettikten sonra lastik değişimi iptal edildi ve İtalyan sürücünün pit yapabilmesi için, ikinci bir set lastik gerekiyordu.

Ardından yarışa her zamanki gibi yeniden katılmadan önce, güvenlik aracı arkasındaki bir FIA hedef süresini takip etmek zorunda kaldığı için zaman kaybetti.

Çifte gecikme, İtalyan pilotun stratejik hamleyle elde edebileceği herhangi bir avantajı kaybetmesine neden oldu ve sonunda 15. oldu.

Durum hakkında konuşan Alfa Romeo pilotu, ''Direksiyonum güvenlik aracının arkasında çalışmıyordu çünkü takip etmem gereken bir hedef süresi vardı.''

''Bu yüzden, yeşil bayrak çıktığında, 10 saniye gerideydim. Yarış başından sonuna kadar çok kötüydü.''

Alfa Romeo'nun pist üstü şefi Xevi Pujolar ise, lastik setinin yarıştan önceki kontrollerde normal olduğunu söyledi.

''Bu, garajdaki her şeyi hazırlarken, valfe zarar verdiğimiz ve operasyonumuzla alakalı bir durumdu.''

''Gözetim sistemimiz var. Yarış başladığında, lastikler iyi durumdaydı ancak pit stoptan birkaç tur önce, bir şeyler yanlış gitti.''

''Tabii ki, bu gelişebileceğimiz bir alan. Bu olmamalı. En azından, bu hatayı telafi edebildik çünkü güvenlik aracı vardı.''

''Eğer ekanla ilgili diğer sorunumuz olmasaydı sanırım aşağı yukarı grubun hemen ardında olurduk. İki set orta lastik kullanmak istedik, stratejimizin temeli buydu.''

''Bence, bugün puanlar için savaşıyor olabilirdik. Ancak, olan oldu.''

Güvenlik aracı arkasındaki ekran sorunu hakkında konuşan Pujolar, şunları ekledi: ''FIA'yla konuşuyoruz, bu problemin neden kaynaklandığını anlamadık. Henüz neler olduğunu bilmiyoruz.''

''Yazık oldu çünkü çok zaman kaybettik ve yeni set lastiklerimizi de kaybettik. Sonrasında da çok trafikte kaldık. Bu, Giovinazzi'ye yarışta pahalıya patladı.''