"Alfa Romeo, Giovinazzi ile devam etmeyecek"

Giovinazzi, 2018 yılında test pilotu olarak Alfa Romeo'ya katılmıştı ve 2019 yılında ise tam zamanlı olarak İsviçreli ekiple yarışmaya başladı.

İlk yılında 14 puan alan Giovinazzi, takımın performans düşüşü yaşamasıyla birlikte ikinci yılında dört puan ve bu sezon ise geride kalan 17 yarışta bir puan alabildi.

İtalyan sürücü, özellikle tek turda güçlü sürüşler çıkarsa da, bunu puana dönüştürmede büyük zorluk çekti ve şu anda Kimi Raikkonen'in gerisinde yer alıyor.

Giovinazzi'nin kontratı yıl sonunda bitecek ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili hiçbir şey söylenmedi.

Ancak İsviçreli Blick gazetesine göre Giovinazzi ile yollar, sezon sonunda resmen ayrılacak.

Blick gazetesinden Roger Benoit, "İtalya, gelecek sezon bir F1 pilotuna sahip olmayacakları gerçeğine karşı hazırlıklı olmalı. Çünkü Giovinazzi'nin takımdan ayrılması sadece bir zaman meselesi!" dedi.

Benoit, Zandvoort ve Monza'da yaptığı hatalar ve Türkiye'de takım emirlerini görmezden gelmesinin, Giovinazzi'nin ipini çektiğini söyledi.

Benoit'e göre Giovinazzi, Türkiye'de takım emrini reddederek Kimi Raikkonen'in olası puanlar almasına engel oldu. Bu da Alfa Romeo yönetimini çileden çıkardı.

Bu sebeple Alfa Romeo, artık Giovinazzi'nin yerine yeni bir isim bakıyor.

Şu anda Alfa Romeo'nun listesinde Oscar Piastri, Guanyu Zhou ve Theo Pourchaire var. Bu üçlüden birinin gelecek yılki boş koltuğu alması bekleniyor.

Giovinazzi'nin ise gelecek yıl Ferrari'nin yedek pilotu olması ve farklı serilerde İtalyan ekiple çalışması bekleniyor.