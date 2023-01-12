Alfa Romeo, gelecek sezon güncelleme getirme hızını arttıracak
Alfa Romeo, gelişim açısından sorun yaşamadıklarını, ancak güncelleme getirme konusunda epey yavaş kaldığını itiraf ediyor. Takımın hedefi, gelecek sezon bu alandaki sonuçları çözmek.
Zorlu geçen iki sezonun ardından yeni kuralların ilk sezonuna harika bir başlangıç yapan Alfa Romeo, ağırlık sınırına yaklaşan tek takım olmanın avantajını kullanamayı başardı ve ilk dokuz yarışta Valtteri Bottas ile 46, çaylak Guanyu Zhou ile 5 puan toplayarak toplam 51 puanla takımlar şampiyonasında altıncı sıraya yerleşti.
Ancak bir noktadan sonra gerilemeye başlayan takım, Britanya GP'sinin ardından sezon sonuna kadar yalnızca dört puan toplayabildi.
Alfa Romeo pist üstü mühendislik şefi Xevi Pujolar, diğer takımların ağırlık kaybetmeleri ve düzenli güncellemeler getirdiğini, bu nedenle yerlerinde saysalar dahi geriye doğru düşüyormuş gibi göründüklerini söyledi.
Motorsport.com'a konuşan Pujolar, "Sezonun bir noktasından itibaren diğer takımların gelişim hızı ve getirdikleri güncellemele bize göre daha iyiydi."
"Sanırım aynı oranda gelişsek dahi aynı oranda parça üretemiyorduk, bu nedenle birçok paketimiz daha geç geldi."
"Önümüzdeki sezon için hedefimiz, rakiplerimizle daha uyumlu olabilmek için bu tarafa hız kazanmaya çalışmak."
"Eğer güncellemeleri biraz daha erken getirebilirsek daha fazla yarış için avantaj sahibi olabiliriz, bu da şampiyonluğa giden yolda bir adım atmamızı sağlayacaktır."
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sezonu ikinci yarıda atılım yapan Aston Martin ile aynı puanda tamamlayan Alfa Romeo, Bottas'ın Nisan ayında Imola'da elde ettiği beşincilik sayesinde altıncılığa tutunmayı başardı.
Takımın gelişim kapasitesini yorumlayan Bottas, "Zayıf yönlerimizden birinin güncelleme getirme hızımız olduğu bir gerçek."
"Bu büyük ölçüde üretim sürecindeki eksikliklerden kaynaklanıyordu, parçaları üretmek için yeterli insan gücüne sahip değildik. Diğer bazı takımlar, örneğin Mercedes, şu anda kesinlikle daha fazla çalışana ve parçaları daha hızlı üretebilmek için daha fazla güce sahipler."
"Ayrıca yaşadığımız dayanıklılık sorunları, odak noktamızın ve enerjimizin çoğunun aracı geliştirmeye çalışmak yerine bunları düzeltmeye kaymasına neden oldu. Bu da yılın ortalarında dikkatimizi epeyce dağıttı."
"Artık dayanıklılık sorunlarını belli oranda çözdüğümüze göre yeniden sadece performansa odaklanabiliriz." dedi.
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