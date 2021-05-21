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Formula 1 Haberler

Alfa Romeo: "FIA'nın esnek kanat önlemleri şaka gibi"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alfa Romeo Formula 1 patronu Fred Vasseur, FIA'nın esnek kanat önlemlerinin 'şaka gibi' olduğunu ve yeniden tasarım yapmanın takımına bir servete mâl olacağını söyledi.

Alfa Romeo: "FIA'nın esnek kanat önlemleri şaka gibi"

FIA, Fransa Grand Prix'sinden itibaren, arka kanatların olması gerekenden fazla esnemediğinden ve bazı takımların düzlüklerde hız avantajına sahip olmadığından emin olmak için yeni testler yapacak.

Ancak Vasseur, yaşanan durumlara sıcak bakmıyor; yeni test prosedürünün kuralları çok değiştirdiğini ve yazılı kurallara uyan takımları maddi açıdan inciteceğini düşünüyor.

Fransız takım patronu, bu ayarlamanın, Alfa Romeo gibi daha küçük bir takım için tamamen adaletsiz olduğunu ve böylesine pahalı bir değişikliğin neden sezon ortasında yapıldığını anlamadığını ekledi.

"Kuralların değişmesinden ötürü üzgünüm. Sezon içerisinde bu tarz değişiklikler yapılması haksızlık."

''Kanadı değiştirmek için zamanımız olacak ancak bu bize bir servete mâl olacak. Sürekli olarak maliyetleri düşürmekten, pistteki çalışan sayısını nasıl bir kişi  nasıl azaltacağımızdan bahsediyoruz ve sonra aniden bu tür değişiklikler ortaya çıkıyor."

"Bunlar bana bir tür saçma şakaymış gibi geliyor. "

Vasseur, esnek kanadın tur zamanına olan etkisinin asgari olacağını düşündüğünü ve eğer böyle devam edilirse, sezon ortasında aracın başka alanlarında da değişiklikle karşı karşıya kalabilecekleri konusunda endişeli olduğunu da dile getirdi.

Kanatlar sayesinde ne kadar zaman değişikliği olduğu sorulan Vasseur, ''Dürüst olmak gerekirse, çok az bir değişiklik olacak.''

"Bu kanatları arka arkaya test ettik ve fark çok büyük değildi. Fakat bence konunun bununla ilgisi yok. Bir takım sınırlara ulaşamıyor diye o zaman gelecek hafta araçların ağırlığını da mı değiştireceğiz?" cevabını verdi.

Vasseur, FIA'nın adaletsiz davrandığını düşündüğünü, çünkü birçok takımın tamamen yazılı kurallara uyan kanatlar tasarladığını söyledi.

''Maksimum deformasyon ve yükle ilgili kuralımız vardı. Bence, biz Alfa Romeo olarak diğerlerinden daha akıllı değilizdir.''

''Herkes sınıra uyuyor ve FIA, bu sınırı değiştirmeye karar verdi. Bu biraz şaşırtıcı ancak yük ve deformasyonu da değiştiriyorlar ve bunu sezon ortasında yapıyorlar.

''Bu yeni testler yapmak için iyi bir yöntem değil, bir değeri değiştirdiler. İlk kez böyle bir şeye şahit oluyoruz.''

''Eğer [esnek kanatla] sınırlara ulaşan ve iyi bir iş çıkaran bir takımsanız, yeni kanatlar üretmeniz gerekecek. Bu, tasarruf açısından çok zorlayıcı olacak.''

''Formula 1'deki mühendislerin ve tasarımcıların işi, kuralların sınırlarına uyacak parçalar tasarlamak.''

''Eğer kuralları sezon ortasında değiştirirseniz, yeni parçalar tasarlamak gerekecek ve bundan etkilenmeyeceklerini söyleyen takımlar şaka yapıyor olmalı.''

Red Bull takım patronu Christian Horner, kanatların değiştirilmesinin takımlara ortalama olarak 500.000 dolara mâl olacağını söylemişti.

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Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Jonathan Noble

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