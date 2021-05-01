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Formula 1 Haberler

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alfa Romeo Formula 1 takımı, FIA'dan, Kimi Raikkonen'in Emilia Romagna Grand Prix'sinde aldığı cezanın tekrar incelenmesini istedi.

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi

Raikkonen, Valtteri Bottas ve George Russell'ın kazasının ardından çıkan kırmızı bayraktan sonra yarış tekrar başladığında pit yoluna girmediği için kuralları ihlal etti.

Yarışın tekrar başlamasından önceki turda Raikkonen, üçüncü virajda spin atmıştı ve Formula 1 kurallarına göre sürücüler, ilk güvenlik aracı çizgisinden önce asıl pozisyonuna geri dönebilir. Eğer sürücü bunu yapamıyorsa pit yoluna girmelidir ve tüm grid geçtikten sonra tekrar piste çıkmalıdır.

Raikkonen asıl sırasını geri alamadı ve yarışa pistten tekrar başladı. Bunun sonucu olarak da, Fin pilot kuralları ihlal etmiş olarak sayıldı.

Yarışı normalde dokuzuncu sırada tamamlayan Alfa Romeo pilotu, 30 saniyelik cezasının ardından 13. sırada düştü ve Alpine ikilisi Esteban Ocon ile Fernando Alonso 9.-10. sıralara yerleşmiş oldular.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Yarıştan sonra açıklama yapan Alfa Romeo, Raikkonen'in ne yapması gerektikleri hakkında emin olmadıklarını, bu yüzden de yarış kontrolden tavsiye istediklerini söyledi.

Ancak, Alfa Romeo'nun pist üstü mühendis şefi Xevi Pujolar'a göre, cevap çok geç geldi.

Pujolar, ''Kimi güvenlik aracının arkasında hata yaptı ve o noktada pozisyon kaybetti. Bu pozisyonları geri kazanmayı hedefliyordu.''

''Kimi'den, asıl pozisyonuna geri dönmesini istedik ve o da bize bunu soruyordu. Bunun formasyon turu mu olduğu, yoksa güvenlik aracının arkasında mı olduğumuz konusunda kafamızda soru işaretleri oluştu. Sonrasında da, FIA'dan açıklama istedik.''

''Bu açıklamayı beklerken, Kimi'den beklemede kalmasını istedik. Ne yazık ki, cevabımızı çok geç aldık. Bu yüzden de olduğumuz pozisyonda kaldık. Sonrasında da, ceza aldığımızı öğrendik.'' dedi.

Kurallar, yeni bir kanıt ortaya çıkması durumunda, takımların verilen cezaların tekrar incelemeye alınmasını talep edebileceği yönünde.

FIA'nın Uluslararası Sportif Kuralları, ''kararın incelemesi yapılırken tarafların elinde olmayan önemli ve alakalı yeni bir unsur keşfedilirse'', yeni bir incelemenin gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.

Alfa Romeo, Cumartesi günü öğleden sonra saat 17:00'da, FIA hakemleriyle birlikte, konuyla alakalı bir video konferansa katılacak ve bu toplantıda tekrar inceleme yapılıp yapılamayacağı tartışılacak.

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Editör Jonathan Noble

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