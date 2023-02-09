Alfa Romeo: "FIA, aracı geliştirmemizi zorlaştırdı"

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İsviçre merkezli takım, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun bu sezon kullanacakları aracı canlı yayınlanan bir lansmanla tanıtarak, aracın renk tasarımını gösteren dördüncü takım oldu.

Williams, Red Bull ve Haas'ın sadece aracın renk tasarımını göstermeyi tercih etmelerinin ardından, Alfa Romeo asıl aracı temel alan bir gösteri aracı sergiledi.

Alfa Romeo geçen sezonu Takımlar Şampiyonası'nda etkileyici bir altıncılıkla tamamladı, ancak takım daha iyi bir sonuç elde edebilirdi. Çünkü Bottas'ın liderliğinde 2022'ye yapılan harika başlangıcın dayanıklılık ve geliştirme sorunları nedeniyle devamı gelmedi.

Lansmandan önce C43 aracını 'oldukça seksi' olarak tanımlayan Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, FIA'nın geliştirme sürecinde mühendisleri zor bir duruma sokmasına rağmen ileriye doğru bir adım attıklarını iddia etti.

Geçen yılki yeni teknik yönetmelikler grubunda, dalgalanma sorununu ortadan kaldırmaya yönelik önlemler de dahil olmak üzere yapılan değişiklikler açıklandı. Monchaux, Red Bull ve Mercedes'in şimdiden bir avantaj elde etmiş olmasından endişe ediyor.

Monchaux, "Değişimi seviyoruz, bir şeyler değiştiğinde bu her zaman yeni bir fırsat anlamına gelir."

Jan Monchaux, Technical Director, Alfa Romeo, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

"Bizi rahatsız eden şey zamanlamaydı, çünkü çok geç karar verildi ve genellikle geç değişiklikler daha büyük takımların lehine olur."

"Değişiklikler esas olarak FIA'nın kenarları 15 mm kaldırmaya karar verdiği zemin tarafında. Bu kulağa çok fazla gelmiyor ama başımızı kaşımamıza ve yeni kurallarla birlikte aracın tüm zeminini ve arka ucunu yeniden yapmak zorunda kalmamıza yetti; bu yüzden kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnunum." dedi.

2023 aracı, ikonik İtalyan markasının Sauber ile olan ortaklığından ve Formula 1'den çekilmesiyle; Alfa Romeo renklerindeki son araç olacak. Sauber, 2026'da Audi ile ortaklık kuracak.

Alfa Romeo, 2021 Takımlar Şampiyonası'nda yalnızca 13 puanla dokuzuncu sıraya geriledikten sonra geçen sezon adeta 'yeniden doğdu'. Fred Vasseur'ün Zhou ve Bottas'tan oluşan yepyeni bir sürücü kadrosu kurmasıyla Aston Martin, Haas, AlphaTauri ve Williams'ın önünde altıncı sıraya yükseldiler.

Alpine ve McLaren geçen sezon kendi aralarında mücadele içindeydiler ve 100 puandan fazla farkla önünde Alfa Romeo'nun önünde orta sıralarda yer alıyorlardı.

Alessandro Alunni Bravi, , Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Alfa Romeo presentation Fotoğraf: Alfa Romeo

Monchaux, "Bulunduğunuz yere bağlı olarak yapabileceğiniz test miktarını sınırlayan kurallar nedeniyle, en azından orta sıraların birbirine daha yakın olacağını düşünüyorum."

"Arkamızda kalanlar daha fazlasını yapabilir, bu da daha fazla performans bulabilecekleri anlamına geliyor. Orta sıraların daha da daralacağını düşünüyorum ama bu sadece bir spekülasyon."

"Umarım, kış boyunca harika bir iş çıkarmış ve gridin geri kalanından daha büyük bir adım atmış oluruz."

"Orta sıraların zirvesi için neredeyse altı ya da yedi takım arasında kıyasıya bir mücadele olmasını umuyorum. Saçı beyazlayanların sayısının artacağı bir sezon olacak." dedi.