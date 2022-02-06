Alfa Romeo-Ferrari gerginliği, Haas'a nasıl bir avantaj getirdi?

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Geçtiğimiz günlerde, Alfa Romeo'nun 2022 aracında Ferrari vites kutusu ve süspansiyonu kullanmayacağı ortaya çıkmıştı.

Bu tercih teknik anlamda verilmiş bir karar gibi dursa da bu kararın stratejik anlamı da büyüktü.

2021 sezonu, Alfa Romeo için hem teknik olarak hem ekonomik olarak pek de parlak geçmedi. Takıma eskisi kadar yatırımda bulunulmadı ve takım Andretti'ye satılmaya fazlasıyla yaklaştı.

Takımın yeni pilotu Guanyu Zhou'nun sponsorlarıyla birlikte gelecek gelir, takımı rahatlatacak olsa da İsviçreli ekip bu durumdan kurtulmak için daha uzun vadeli bir plana sahip.

Markette daha "çekici" hâle gelerek, takıma olan yatırım ve talebi arttırmak isteyen Alfa Romeo, bunun için "gerçek" bir üretici olduğunu kanıtlamak istiyor.

Gerçek bir üretici olduğunu kanıtlamak isteyen Alfa Romeo, Ferrari'ye olan bağlılığını gitgide azalttı.

Ayrıca, Alfa Romeo'nun güç ünitesi sağlayıcısı olarak Ferrari'yle devam etmek istemediğini belirten söylentiler de dolaşıyor.

Tüm bu yaşananların ardından iki taraf arasındaki tarihi ilişki yaklaşık 12 ay önce bozuldu.

Alfa Romeo, 2021'in kış aylarında ilişkinin bozulmasının ardından, 2021 aracının ön taraf tasarımını Ferrari'den bağımsız bir şekilde yürütmüş ve "ince burun" tasarımına geçmişti.

Bundan daha önemlisi, Ferrari güç ünitesinin soğutma tasarımlarını da Sauber mühendisleri kendileri tasarladılar ve Ferrari'nin tasarımları kullanılmadı.

2021 aracındaki bu göstergeler, Alfa Romeo'nun Ferrari'ye olan bağlılığını azaltmak istediğinin bir göstergesiydi.

Bu ilişkinin bozulmasının ardından, Alfa Romeo, bu sene Ferrari Genç Pilot Akademisi'nden çıkmış bir pilota koltuk vermedi.

Alfa Romeo-Ferrari ilişkisinin eskisi gibi olmamasından en çok yararlanan takım ise Haas oldu. Alfa Romeo-Ferrari ilişkisindeki bu çalkalanma, Haas'ı Ferrari'nin bir numaralı müşterisi hâline getirdi.

Ferrari'nin odağı, artık Alfa Romeo'dan ziyade Haas'daydı.

O dönem Ferrari'nin şasi departmanının başında bulunan Simone Resta ile yolların ayrılmasının ardından, 4 Aralık 2020'de, Resta Alfa Romeo'ya değil, Haas'a geçti.

Maranello'da Haas için "Müşteri Takım Teknik Ofisi" departmanı kuruldu. Bu departman, Ferrari'nin çalışmalarını sürdürdüğü Gestione Sportiva'nın içinde yer alamadı çünkü regülasyonlar buna izin vermemekte.

Fotoğraf: Ferrari

Bu departman Gestione Sportiva'nın içinde yer almasa da Ferrari'nin kalbine çok yakın, çünkü Maranello'da yer alıyor. Resta ve ekibi, bu departmanda Haas'ın şasi tasarımını yapıyor ve gelişim çalışmaları da yapılıyor.

Ferrari'nin bir numaralı müşterisi hâline gelen Haas, 2022 sezonunda kurallar büyük ölçüde değişse de birçok parçasını Ferrari'den alıyor.

Elbette bu süreç, kuralların izin verdiği kadar gerçekleştirilebiliyor. İtalyan Formu1a.uno.com'a göre, Ferrari'nin 2022 için Haas'a sağladığı parçalar şunlar: Vites kutusu, arka kaza yapısı, ön ve arka süspansiyon, hidrolik sistemler, tekerlek göbeği ve elbette güç ünitesi.

Ferrari, 2021 Rusya GP'ye getirdiği ERS güncellemesine sahip motoru, herhangi bir müşterisine vermemişti.

Haas VF-22'nin arkasında ise Ferrari'nin ERS güncellemesine sahip motoru yer alacak. Yeni ERS sistemi, hem performans hem de dayanıklılık açısından büyük bir başarıydı.

Sezonun son yarışlarında GPS verilerine bakıldığında, yeni Ferrari motoru, şarj moduna giren son motordu.

Aracın birçok temel parçasının Ferrari gibi ön sıralarda yarışmayı hedefleyen bir takımdan alınması, elbette kalite ve performans anlamında bir avantaj getiriyor.

Ayrıca, aracın önemli parçalarının hazır bir şekilde gelmesi, takıma zaman da kazandırıyor. Resta ve ekibi, bu sayede şasiye ve küçük detaylara daha çok odaklanabiliyorlar.

Bunlardan daha da önemlisi, aerodinamik çözümlere de zaman ayrılabiliyor.

2022 aracını 4 Şubat'ta tanıtan Amerikalı ekip, zorlu 2 sezonunun ardından 2022'de orta sıra mücadelesine geri dönmek istiyor. Takımın Ferrari'yle gelişmekte olan ilişkisinin onlara ne kadar yardım ettiğini ise yakın zamanda öğrenebileceğiz.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images