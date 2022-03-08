Alfa Romeo F1 takımının sahibi Sauber Group'a yeni CEO atandı

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Bir avukat olan Alunni Bravi, 2017 yılından bu yana takımın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

Bravi, Formula E'de Mercedes için mücadele eden eski McLaren F1 pilotu Stoffel Vandoorne'un ve ayrıca Alfa Romeo'nun mevcut yedek pilotu Robert Kubica'nın menajerliğini üstlendiği için F1 padokunda oldukça iyi tanınıyor.

Brabi, geçmişte Felipe Massa, Charles Leclerc ve Pastor Maldonado'nun menajerliğini üstlenen All Road Management'ta Nicolas Todt ile beraber çalışmıştı.

Ayrıca 2010'dan beri ART F2 ve F3 takımlarının hukuk danışmanı olarak, mevcut Alfa F1'in patronu Fred Vasseur ile yakın ilişkiler kurdu.

Sauber, Alunni Bravi'nin "pazarlama, iletişim, satış, hukuk ve finans konularına" odaklanacağını doğruladı.

İsviçreli şirket, şu anda oldukça gelişmiş bir rüzgar tüneline sahip ve Sauber markasını, F1 takımının yanı sıra mühendislik ve teknoloji alanında ayrı bir varlık olarak öne çıkarmayı istiyor.

2021'de Alfa Romeo takımı neredeyse Michael Andretti'ye satılıyordu fakat ana hissedar Finn Rausing, takımı satmaya pek yanaşmadı.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Vasseur, “Alessandro, son birkaç yıldır hem pistte hem de pist dışında şirketimizin büyüme sürecinin ayrılmaz bir parçası oldu." dedi.

Alunni Bravi ise, "Sauber gibi başarılı bir geçmişi olan böyle bir şirketin CEO'su olma görevini üstlenmek benim için büyük bir onur."

"Ayrıca bu pozisyona geçerek, Sauber tarafından istihdam edilen 500'den fazla kişinin sorumluluğunu üstlendiğimi biliyorum. Bu zorluğu da çalışma, tutku ve özveriyle karşılayacağım."

"Frédéric Vasseur ve Sauber Group hissedarlarına, ayrıca son yıllarda yanımda olup, bir sonraki adımı atmamı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum."

"Önümüzde yapılacak çok iş var ama bu yeni maceraya başlayacağım için heyecanlıyım.” dedi.