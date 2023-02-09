Alfa Romeo F1 takımının başı, yeni sponsor yüzünden derde girebilir

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Kısa bir süre önce online kumar ve spor bahis platformu Stake'in Alfa Romeo'nun yeni isim sponsoru olacağı ve şirketin 2023-2025 dönemi için İsviçreli ekibe en az 100 milyon dolar ödeyeceği ortaya çıktı.

Bu, takım için mali açıdan kazançlı bir anlaşma olsa da, başları daha şimdiden belaya girmiş olabilir.

İsviçreli Blick gazetesine göre, araçta Stake logoları varken yapılan tanıtım, 'cezai sonuçlar' doğurabilir.

Bunun nedeni İsviçre'de, İsviçre merkezli ve İsviçre'de vergi ödeyen şirketler dışında herhangi kumar şirketinin reklamını yapmanın yasadışı olması gibi görünüyor. Stake söz konusu olduğunda bu koşul karşılanmıyor.

Ancak Blick'e göre Sauber Grubu, her şeyin yasalara uygun olarak yapıldığına inanıyor.

Takımdan yapılan açıklamada, "Stake, şirketin kumar faaliyetleriyle İsviçre pazarını hedeflemediğini bize teyit etti."

"Alan adı İsviçre'de engellendi ve İsviçreli kullanıcıların Stake'e erişememesini sağlamak için daha fazla önlem alınacak."

"Ekip olarak her zaman tüm yerel kurallara ve FIA düzenlemelerine uygun hareket edeceğiz." dedi.