Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor

F1, 12-14 Mart tarihlerinde Bahreyn Uluslararası Pisti'nde üç günlük bir sezon öncesi test düzenleyecek, takımlar ise yeni sezon öncesi hazırlıklarında sınırlı vakte sahip olacak.

Her ne kadar araçların çoğunluğunun 2020'den 2021'e taşındığı göz önüne alınmış olsa da takımlar, buna rağmen sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayacakları bu kısa aralığı sonuna kadar kullanmak istiyorlar.

Bu haftanın başında yeni Alfa Romeo C41 aracının lansmanında konuşan teknik direktör Jan Monchaux, test sürelerinin kısaltılması nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan bahsetti.

Monchaux'nun açıklamaları şu şekilde: "Oldukça çılgın bir süreç olacak."

"Üç gün, önceki sezonlara göre çok kısa olacak. Aracın çoğu parçasını geçtiğimiz seneden transfer ettik, bu nedenle kötü bir sürpriz olma riski oldukça az."

"Ancak pistteki üç günün oldukça hareketli geçmesini bekliyorum. Takımlar, uygun dayanıklılığa sahip olduklarından ve performans beklentilerine ulaştıklarından emin olmak için olabildiğince fazla kilometre kat etmeye çalışacaklardır."

Alfa Romeo'nun, sezon öncesi testlerdeki sürüş zamanını, yarış pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile yedek pilot Robert Kubica arasında nasıl dağıtacağı hâlâ net değil. Bu sürücülerin tamamı 2020'de, altı günlük testte aracı sürme fırsatı yakalamıştı.

Sürücü kadrosundaki istikrar ise takıma, tüm sistemlerin ve işlemlerin yeni gelen birine anlatılmasında zaman kaybetmeme konusunda yardımcı olacak.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur konu hakkında şunları söyledi: "Bence F1, geçmiştekiyle kıyaslandığında daha farklı bir noktaya doğru ilerliyor."

"Daha az testler hakkında yaptığımız konuşmalarda, piste çıkmaya hazır olunması gerektiği konusunda konuştuk, ve bu da araçta deneyimli pilotlar olduğunun göstergesi."

"Daha mantıklı bir hareket. Sürücü kadromuz gayet iyi işliyor."

Monchaux aynı zamanda Barcelona'dan Bahreyn'e alınan testler hakkında da konuştu. Monchaux, bu değişiklik sayesinde takımların, iki hafta sonra yapılacak olan yarışta, daha dengeli pist sıcaklığı ve koşulları nedeniyle, beklentilerinin daha net ve temsili olabileceğini söyledi.

Monchaux, "İyi olan şey kesinlikle hava olacaktır, çünkü sıcaklıklar Barcelona'da karşı karşıya olduğumuz sıcaklıklardan daha yüksek olacaktır."

"Bu nedenle araç ve lastikler - ki bu sezon yeni lastikleri deneyceğiz - üzerinde olan çalışmalar, Barcelona'da havanın 4 veya 5 derece olmasına kıyasla daha net olacaktır."