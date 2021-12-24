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Alfa Romeo, eğer emekli olmasaymış Raikkonen'le yeni kontrat için görüşecekmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, performansı konusunda bir sorun olmadığı için, eğer emekli olmayı seçmeseydi, Kimi Raikkonen'le yeni kontrat görüşmesi yapacaklarını söylüyor.

Alfa Romeo, eğer emekli olmasaymış Raikkonen'le yeni kontrat için görüşecekmiş

Raikkonen, 2018 yılının sonunda Ferrari'den ayrılmasının ardından emekli olmak yerine, kariyerine başladığı Hinwil merkezli Sauber/Alfa Romeo'ya geçmeyi seçmişti.

Bu süre zarfında Raikkonen, zaman zaman yeteneklerini gösterse de, genel olarak puan savaşı erebilecek bir araca sahip değildi ve bu yüzden kendisini orta grubun sonunda buldu.

2022'deki yeni düzenlemeler, orta gruptaki ya da gerideki takımlara yükselme şansı veriyor. Bu yüzden Raikkonen'in en az bir yıl daha devam edeceği düşünülüyordu.

Fakat Raikkonen, 2021 sezonunun ardından kariyerine son noktayı koydu. Aslında Raikkonen bu kararı, 2021 sezonuna başlamadan önce verdiğini ve sezon içinde yaşananların fikrini değiştirmediğini belirtmişti.

Alfa Romeo, boş koltuk için Valtteri Bottas'la anlaşsa da, takım patronu Fred Vasseur'e göre eğer Raikkonen devam etmek isteseydi, kendisiyle yeni kontrat görüşmesi yapacaklardı. Bu da muhtemel bir Bottas - Raikkonen kadrosu anlamına gelebilirdi.

Vasseur şöyle dedi: "Eğer devam etmek isteseydi motivasyonu ve şartları anlamak adına elbette onunla görüşme gerçekleştirebilirdik."

"Fakat günümüzde, 16 veya 17 yarış yaptığımız geçmiş dönemlere kıyasla durum çok değişti. Baktığınızda, gelecek yıl 23 yarışlık bir takvimimiz var."

"Arka arkaya 12 haftada 10 yarış falan yapılacak ve çok fazla seyahat yapmanız gerekiyor."

"Bence bir noktada artık sayfayı çevirip, ailenizle vakit geçirmek istemeniz oldukça insani bir tepki."

"Takım olarak, sürücünün kendisini tamamen işine adayacağı konusunda garantiye sahip olmamız gerekiyor. Bence Kimi, yaz boyunca bu yaklaşım konusunda çok zekice davrandı ve bir noktada bize 'Arkadaşlar, bu kadar yeter, zaten 22 yılımı bu şekilde geçirdim' dedi."

"Belki podyum için savaşmıyor olmamız da ona yardımcı olmadı."

"22 sezondur burada olduğunu unutmamalıyız, belki de bunun 19'unu pole pozisyonu için savaşabileceği takımlarda geçirdi ve muhtemelen hayal kırıklığının bir parçası bu. Bunun da normal olduğunu düşünüyorum."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Alfa Romeo

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