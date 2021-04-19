Alfa Romeo direktörü Zehnder: "Zengin takımlar bütçe sınırına uymakta zorlanabilir"

Formula 1 yönetimi her ne kadar yeni aerodinamik kuralların tanıtımını 2022'ye kadar ertelemiş olsa da sporun patronları, bütçe sınırının 2021'de getirilmesini uygun gördüler.

Bu da bu sezon takımların sadece 145 milyon Dolar harcayabileceği anlamına geliyor. Bu sınır daha sonrasında 2022 için 140 milyon Dolar, 2023-2025 için ise 135 milyon Dolar olacak.

Bütçe sınırının daha dengeli bir grid yaratması amacıyla getirildiği göz önüne alındığında, bu kuralların diğer değişkenleri nasıl etkileyeceği ise hâlâ merak konusu.

Ancak Zehnder'e göre bütçe sınırının getirilmesinin ardından, yapılan bu değişikliklerin etkisini göstermesi birkaç yıl alacak.

Bu bütçe sınırının, küçük takımlara "yardımcı" olup olmayacağı konusunda Auto Motor und Sport'un sorularını yanıtlayan Zehnder şunları söyledi: "Evet olacak, ancak 2022 için değil."

"Biz oldukça verimliyiz. Eğer tüm takımların çalışan listesine bakıp bizimkiyle karşılaştırırsanız, o zaman pistte oldukça az sayıda çalışanımız olduğunu görürsünüz."

"Ancak bu etki 2023 ve 2024'te kendisini göstermeye başlayacak."

"Büyük takımlar bir gecede 300 ve 400 insanı işten çıkarmayacaktır. 2022 için yeni araç tasarlama geçişini daha fazla kaynak ve daha fazla personel ile yapacaklar."

"Kurallar değiştiğinde zengin takımların her zaman bir avantajı olur."

"Ancak bu süreçlerle beraber daha büyük olan takımların bu sürece alışması, bir şey değiştirmeye gereği bile olmayan takımlara göre daha zor olacaktır."

Geçtiğimiz sene Mercedes, dünya şampiyonu olarak 484 milyon dolar harcamıştı; gridde sadece Alfa Romeo, AlphaTauri ve Williams 145 milyon doların altında harcama yapmıştı.