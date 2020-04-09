Alfa Romeo da maaş kesintisine gitti

Alfa Romeo, koronavirüs krizi nedeni çalışanlarının maaşında kesini yapan ve bazılarını ücretsiz izne çıkaran dördüncü Formula 1 takımı haline geldi.

McLaren, mevcut koronavirüs krizi nedeniyle çalışanlarının maaşında kesinti yapmış ve belli bir kısmını da ücretsiz izne çıkarmıştı. Daha sonra İngiliz ekibe Williams ile Racing Point de katıldı. Bu ekipler, İngiltere hükümetinin izne çıkarılan personelin maaşlarının %80'inin ödediği bir programa katıldı.

Şimdi Blick gazetesi, Hinwil merkezli Alfa Romeo'nun da 500 personeli için benzer bir programa katıldığını yazdı.

SpeedWeek'in haberine göre bu program sayesinde işçiler işsiz kalmayacak, sosyal güvenceleri ve emeklilik hizmetleri ise devam edecek.

Koronavirüs krizinin geçmesinin ardından çalışanlar işlerine geri dönecekler ve kesinti yapılan maaşlar da eski haline gelecek.

Alfa Romeo'nun bu konuda resmi bir doğrulamada bulunması bekleniyor.