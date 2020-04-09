Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo da maaş kesintisine gitti

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo da maaş kesintisine gitti
Ekleyen:
, Editör
9 Nis 2020 10:14

Alfa Romeo F1 takımı, mevcut koronavirüs döneminde çalışanlarının maaşında belli bir kesintiye gideceğini doğruladı.

Alfa Romeo, koronavirüs krizi nedeni çalışanlarının maaşında kesini yapan ve bazılarını ücretsiz izne çıkaran dördüncü Formula 1 takımı haline geldi.

McLaren, mevcut koronavirüs krizi nedeniyle çalışanlarının maaşında kesinti yapmış ve belli bir kısmını da ücretsiz izne çıkarmıştı. Daha sonra İngiliz ekibe Williams ile Racing Point de katıldı. Bu ekipler, İngiltere hükümetinin izne çıkarılan personelin maaşlarının %80'inin ödediği bir programa katıldı.

Şimdi Blick gazetesi, Hinwil merkezli Alfa Romeo'nun da 500 personeli için benzer bir programa katıldığını yazdı.

SpeedWeek'in haberine göre bu program sayesinde işçiler işsiz kalmayacak, sosyal güvenceleri ve emeklilik hizmetleri ise devam edecek.

Koronavirüs krizinin geçmesinin ardından çalışanlar işlerine geri dönecekler ve kesinti yapılan maaşlar da eski haline gelecek.

Alfa Romeo'nun bu konuda resmi bir doğrulamada bulunması bekleniyor.

Sonraki haber
Brawn: "F1, başlama kararı alırken riski ve ekonomik etkisini dengelemeli"

Önceki haber

Brawn: "F1, başlama kararı alırken riski ve ekonomik etkisini dengelemeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
64 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"

1s
2
Formula 1

Meksika GP: Strateji yarışında kazanan Hamilton, Vettel 2.!

3
Formula 1

Seyircisiz yarışların mümkün olduğunu düşünen F1, 19 yarış yapmayı hedefliyor!

3s
4
eSports

Albon, Sanal Grand Prix'de DRS açmayı unutmuş

2s
5
Formula 1

Binotto: "Sebastian yarışmayı özledi"

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Alfa Romeo da maaş kesintisine gitti
F1

Alfa Romeo da maaş kesintisine gitti

Brawn: "F1, başlama kararı alırken riski ve ekonomik etkisini dengelemeli"
F1

Brawn: "F1, başlama kararı alırken riski ve ekonomik etkisini dengelemeli"

Avusturya GP organizatörleri, yarışın gerçekleştirileceğinden emin
F1

Avusturya GP organizatörleri, yarışın gerçekleştirileceğinden emin

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"
F1

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"

Todt: "Motor sporları, pandemi sonrası yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyacak"
F1

Todt: "Motor sporları, pandemi sonrası yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyacak"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.