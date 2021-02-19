Alfa Romeo da lansman saatini doğruladı

PKN Orlen firmasıyla anlaşmasını uzatan Alfa Romeo, Polonyalı firmayı mutlu edebilmek adına yeni aracını Varşova'da tanıtma kararı almıştı.

Lansman etkinliği daha önce planlandığı üzere 22 Şubat Pazartesi günü tanıtılacak.

Etkinlik TSI 14:05'te başlayacak ve yaklaşık 20 dakika sürecek. Lansman etkinliği, takımın sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

COVID-19 düzenlemelerinden ötürü lansman etkinliğine fiziksel olarak kimse katılamasa da, sanal olarak etkinliğe katılım mümkün olacak.

Lansman etkinliğinin ardından Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi ve yedek pilot Robert Kubica'ya ek olarak, takım patronu Frederic Vasseur ve teknik direktör Jan Monchaux'un katılımıyla bir soru cevap etkinliği düzenlenecek.

Bu da TSI 15:10'da gerçekleştirilecek ve takımın YouTube hesabı üzerinden yayınlanacak.

2021 Formula 1 lansman tarihleri: