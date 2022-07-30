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Alfa Romeo CEO'su: "Sauber ile olan anlaşmamızı 2023 sonuna kadar uzatık"

Alfa Romeo CEO, Sauber ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını 2023 sezonunun sonuna kadar uzattıklarını açıkladı

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Alfa Romeo CEO'su: "Sauber ile olan anlaşmamızı 2023 sonuna kadar uzatık"
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Alfa Romeo, 2019 yılında isim ve ana sponsor olarak Sauber ile anlaşmış, böylelikle İtalyan markanın adı yıllar sonra Formula 1 gridine geri dönmüştü.

İki taraf arasındaki anlaşma o günden bu yana her yıl düzenli olarak uzatıldı ve genellikle nihai kararlar yaz aylarında verildi.

Cuma günü Reuters'a konuşan Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, 2023 anlaşmasının zaten kabul edildiğini ve tarafların resmi anlaşmayı imzaladığını belirtti.

Imparato, "Bu sabah 2023 için yapılan yeni anlaşmayı imzaladım."

"Her yıl Temmuz ayında bir durum değerlendirmesi yaparız. Gelecekte, artık F1 ile ilgilenmediğimize veya yatırımlarımızdan geri dönüş alamadığımıza karar verirsek, o zaman ne yapacağımıza bakarız."

“Fakat her şey usulüne uygun şekilde gerçekleşecek.” dedi.

Takım, bu açıklamaya rağmen resmi bir yorumda bulunmaktan kaçındı ancak bunun bir formalite olduğu anlaşılıyor.

Audi'nin 2026 için Suaber'i satın almaya çalıştığı zaten biliniyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin son dönemde hız kazandığı düşünülüyor.

Imparato, gelecekte ne olacağına henüz karar vermediklerini söylerken, "Her yıl duruma bakacağız ve bir sonraki yıl için karar vereceğiz. Hiçbir şeyde geri dönülemez olan uzun vadeli kontratlar yapmam." diye ekledi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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