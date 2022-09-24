Alfa Romeo CEO'su: "2023 sonrasına karar vermek için acelemiz yok"

Haberi dinle

Alfa Romeo geçtiğimiz ay, Sauber takımıyla olan sponsorluk anlaşmasını 2023 sezonunun sonunda İsviçre takımının Audi ile beklenen iş birliğinden önce tamamlayacağını duyurdu.

Alfa'nın açıklaması, Audi'nin 2026'da F1'e girme niyetini doğruladığı gün yapıldı ve bazı yorumcular tarafından bu durumun; dikkati başka yöne çekmek amacıyla yapıldığı söylendi.

Alfa, 2023 sonrasında ancak Ferrari motorlu bir takımla anlaşma yapması koşuluyla gridde kalabilir. Bunun için de tek seçenek Haas gibi görünüyor. Diğer bir olasılık ise Andretti gibi Maranello ve PU arasındaki ortaklığı kabul edecek yeni bir katılımcıyla bağlantı kurmak olabilir.

Alternatif olarak şirket, Formula E veya WEC gibi diğer kategorilere de bakabilir.

Diğer üreticiler gibi, Alfa da motor sporlarının geleceğiyle ilgili herhangi bir kararı etkileyebilecek elektrikli araçlara doğru ilerliyor.

Motorsport.com'a konuşan Imparato, "Her şeye açığım. Bu, bana üzerimde baskı olmadan çalışma fırsatı veren bir dönem ve şu anda elimde olan tek şey bu."

"Bu yılın sonundan önce bir karar vermemiz gerekse bile, işlerin nasıl olduğunu görmek ve sakin bir atmosferde seçim yapmak için birkaç haftamız, hatta aylarımız var."

"Yani, acelem yok ve her şey ortada. Motor sporlarının DNA'sı ile elektrikli araçlara geçiş arasındaki orta yolu görmeyi çok isterim."

"İnşa etmeye çalıştığım şey, tarihimiz ile gerekli olan o varoluşsal hareket arasındaki tutarlılık. Ve bu geçişin yeterince açık olduğunu söyleyemem." dedi.

Jean Philippe Imparato, Brand CEO, Alfa Romeo Photo by: Jean Philippe Imparato

Imparato, Sauber'in Audi ile beklenen anlaşması hakkında yorum yapmayı reddederken, 2023 duyurusunun zamanlamasının katılım hakkında 'açıklık' sağlamak olduğunu söyledi.

Imparato, "Durumu açıklığa kavuşturmamız önemliydi. Bu yüzden vermek istediğim mesaj oldukça basit. Birincisi, Sauber Engineering ile 2023 için sözleşme yeniliyoruz çünkü onlarla çalışmaktan mutluyuz."

"Bu sadece iş tarafında değil. Çünkü iş tarafında, muhtemelen padokta en iyi yatırım getirisine sahibim. Özel sürümler üzerinde çalışıyoruz ama aynı zamanda GTA ve klasik araç sahipleri ile birlikte özel etkinlikler düzenledik. Birlikte olmaktan mutluyuz."

"İkinci olarak, Sauber Engineering ile yıllık değerlendirme içeren bir yıllık sözleşmemiz olduğunu unutmayın. Ve her yılın temmuz ayının sonunda çıkabiliriz."

"Üçüncüsü de, 2024; Alfa Romeo için %100 elektrikli araç teklifi sunduğum ilk yıl olacak. Yani bir noktada, üç ay için plan yapamadığımız için bundan daha fazlasını planlamam gerekiyor."

"Takıma, 'tarihimizde ve maceramızda yeni bir sayfa açmalıyız' demiştim. Bu, Sauber ve motor sporları için bir tarihten daha fazlası. Bu konuyu daha da açıklığa kavuşturmak için bundan yararlanalım. İletişimimizin anlamı ve amacı tam olarak buydu." dedi.

Gelecekte WEC projesinin bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda Imparato, her şeyin mümkün olduğunu belirtti.

Imparato, "2024 için kesin bir şey yok. Şu an 2022-2023'e odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki aylarda 2024, 2025, 2026 değerlendirmelerine ve çalışmalarına başlamaya hazır hale geleceğimizi söyleyebilirim."

"Ve bir gün, Alfa Romeo'nun İtalyan sportifliğiyle uyumlu bir şeye sahip olduğumu düşündüğümde size geri döneceğim. Bu konuda tutarlı olmalıyım çünkü İtalyan sportifliği, benim için Alfa Romeo'nun imzası."

"Durum çok açık, eğer F1'de kalırsak asla Ferrari'den başka bir motorla çalışmayacağız." dedi.