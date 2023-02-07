Alfa Romeo, C43'ün çok yönlü bir araç olmasını umuyor

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Alfa Romeo isminin son aracı olan C43, geçtiğimiz senelerin aksine kırmızı-karbon karışımı bir görüntüye sahip.

Takım, gelecek sezondan itibaren yeniden Sauber ismini alacak ve iki sezon boyunca Audi dönemi için hazırlanıyor olacak -bu kapsamda işe alımlar başladı bile.

Bu işe alımların etkisinin 2024 sezonunda görünmesi bekleniyor, nitekim C43 de tıpkı selefi gibi nispeten kısıtlı bir bütçeyle tasarlandı.

Geçen sezonu tüm sorunlara ve yanlış güncellemelere rağmen takımlar şampiyonası altıncısı olarak tamamlayan takım, yeni C43'te sorunları da çözebilmeyi umuyor.

Eğer takım sorunlarını başarılı bir şekilde ele alır ve daha tutarlı bir performans elde etmesinin yanı sıra dayanıklılık alanındaki sıkıntıları da çözerse iyi bir adım atma potansiyeli var.

Motorsport.com'a konuşan Valtteri Bottas, "Bu otomobilin -en azından simülatördeki rakamlara göre- sadece düşük hızlı pistlerde hızlı olmak yerine daha çok yönlü olduğunu hissediyorum."

"Geçen yılki en büyük kısıtlamalardan biri yüksek hızdı, teoride yeni araç çok daha iyi olmalı. Bakalım, göreceğiz." dedi.

Alfa Romeo presentation Fotoğraf: Alfa Romeo

Bottas ve takımın geri kalanı, bir sonraki hafta Bahreyn'deki resmi testten önce Cuma günü Barselona'da bir çekim gününde ilk kez piste çıkacak ve aracın nasıl performans gösterdiğine dair ilk göstergelerini alacaklar.

Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux "Yüksek beklentilerimiz var."

"Her şeyden önce, kış testi sırasında, zamanımızı garajda bazı aptalca küçük hatalar veya mesafe kat etmemizi engelleyen sorunlarla geçirmek değil, her zaman pistte olmak istiyoruz."

"Yani şu anda benim yerimde olmak hoş değil, çünkü her şey yolunda giderken sadece bir dakika içinde üstesinden gelmeniz gereken sorunlarla karşılaşabilirsiniz."

"Bu yüzden Barselona'da aracı sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsek memnun olacağım, böylece araç üstünde de çalışmalara başlayabiliriz."

Alfa Romeo teknik ekibi, dalgalanma sorununun yanı sıra genel itibariyle aracın arka tarafına odaklandı, nitekim geçen yıl bu bölgede soğutma ve paketleme konusunda alınan kararlar pek de işe yaramamıştı.

Monchaux, "Aracın arkası, daha fazla gelişime kapı açmak açısından bize zemin hazırlamak için kesinlikle en çok çaba ve zaman harcadığımız yer oldu."

"Özellikle karoser tarafında önemli değişiklikler var; geçen yıl aşırıya kaçan bir soğutucumuz vardı ve bunu değiştiremediğimiz için sıkıntılar yaşadık."

"Bu yüzden farklı soğutucu düzenlemelerine ve dolayısıyla farklı kaportalara uyum sağlamak için arka tarafta önemli bir çaba sarf etmemiz gerekti -ki bu bizim için ileriye doğru atılmış bir adımdı."

"Bunu siz de görebilirsiniz, yani bu oldukça açık, ama bizim için geçen yıl bu mümkün olamazdı. İstediğimizi söylesek bile bunu yapamazdık çünkü soğutucular çok uç noktadaydı ve arka süspansiyon buna izin vermezdi." dedi.

Alfa Romeo C43, detail Fotoğraf: Alfa Romeo

Geçen yıl Alfa, bazıları Ferrari'nin, bazıları da takımın kendi eseri olan dayanıklılık sorunları nedeniyle kabus yaşadı.

Bu sorunları Alfa Romeo'ya önemli puanların yanı sıra antrenman turlarında da önemli mesafe kaybettirdi ve takımı gelişim yarışında geri düşürdü.

Monchaux, "Sorunlar esas olarak soğutma sistemiyle ilgiliydi, soğutma sistemlerindeki dört farklı soruna bağlı olarak dört kez yarış dışı kaldık. Aynı sorunu dört kez yaşamış değilim."

"Temel nedeni tespit ettik ve bunun geride kaldığından eminiz. Ayrıca, en büyük önceliklerimizden biri olduğu için, dayanıklılık açısından Sauber'in en iyiler arasında olduğu önceki yıllardaki seviyesine dönmeyi hedefliyoruz."

"Dayanıklılık sorunları listemizde yeterince yer tutmuyor. Ayrıca Maranello'daki dostlarımızın da büyük bir adım atacağını umuyoruz ve bundan oldukça eminiz çünkü bu bizi engelledi.

"Sekiz kez yarış dışı kaldık, güç ünitesi nedeniyle de dört ya da beş ceza aldık. Kısacası çöpe giden sekiz, geriden başlanan da dört veya beş basit yarış"

"Bunun yanı sıra daha iyi çalışmamız gereken alanlar var, örneğin yumuşak lastik performansı. Sadece sezona daha iyi hazırlanmamız ve takım olarak daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Sezonu önümüzde bitiren diğer takımlar bunun mümkün olduğunu gösteriyor."

"Bu yüzden sahip olduğumuz zayıflıkları analiz ettik; bu zayıflıklar sadece aracın temeliyle ilgili değil, aynı zamanda bir aracı nasıl kullandığımız ve pistte bir ekip olarak nasıl çalıştığımızla da ilgili."

"Hafta sonu boyunca Hinwil'deki operasyon odası ve simülatör tarafından verilen destek sayesinde atabileceğimiz birkaç adım daha var. 2023 sezonunda bunun için zamanımız olmasını umuyorum." dedi