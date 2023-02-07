Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış

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2026'da Audi'nin fabrika takımı olacak Sauber, üç yıllık bir geçiş dönemine girişte, Alfa Romeo adını taşıyan son F1 aracını tanıttı.

Kırmızı ve karbon siyahı renk düzenini taşıyan C43, geçen yıla kıyasla oldukça farklı bir görüntüye sahip gibi görünüyordu.

2023 aracı selefi gibi büyük bir bütçeyle tasarlanmadı ve mantıken geçen yıla kıyasla bir devrimden ziyade bir evrimi işaret ediyor.

2022'de C42'nin zayıf yönleri vardı fakat yine de takımın şampiyonayı altıncı bitirmesini sağladı. Yeni araçla takımın kısa vadedeki hedefi "istikrarlı şekilde puan almak" olacak.

Valtteri Bottas, lansman etkinliğinde şöyle dedi: "En azından simülatör verilerine bakarak, bu aracın biraz daha çok yönlü olduğunu ve sadece düşük hızlı pistlerde değil, her türlü pistte iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Geçen yılki ana handikaplarımızdan birisi yüksek hızlı virajlardı. Teorik olarak bakarsak, bu araç çok daha iyi olmalı. Göreceğiz."

Yine Zhou Guanyu ile takım arkadaşı olacak Fin pilot, cuma günü Barselona'da gerçekleştirilecek bir shakedown etkinliğinde yeni aracın tadına ilk kez bakacak.

Alfa Romeo C43, detail Fotoğraf: Alfa Romeo

C43'ün arka kısmı tamamen yenilendi

Alfa Romeo'nun teknik direktörü ve aracın tasarımcısı Jan Monchaux ise yeni araçla ilgili beklentilerinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Takım mühendisleri yeni araçta büyük oranda arka kısma odaklandı çünkü 2022'de soğutma ve çeşitli parçaların yerleşimi açısından seçtikleri yol pek de işe yaramadı.

Monchaux, "Arka taraf kesinlikle en çok çaba sarf ettiğimiz ve sorun yaşadığımız için temel olarak odaklandığımız yerdi."

"Özellikle dış aksam için bunun geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bu geçen yıl mümkün değildi çünkü oldukça ekstrem bir soğutma düzenimiz vardı. Bunu sezon boyunca değiştirmek mümkün değildi."

"Bu nedenle, yeni bir soğutma düzenini seçmek ve bizi bir adım ileri taşıyacak yeni bir dış kapsam hazırlamak için arkada önemli çabalar sarf etmek zorunda kaldık."

"Dış görünüşün ötesinde, aracın her şeyden önce en farklı olacağı yer burası. Ardından diğer çalışmalar bunu takip ediyor." dedi.

Geçen yıldan bu yana Sauber, kendi vites kutusunu kullanıyor. Üç yıl sonra Audi'nin gelişi göz önünde bulundurulduğunda bu durum daha da anlamlı hale geliyor.

Monchaux, yeni aracı tasarlarken Red Bull RB18 ve sidepod tasarımdan ilham aldığını kabul ediyor.

Teknik direktör, "Bu oldukça açık ancak geçen yıl bunu yapmak bizim için mümkün değildi."

"İsteseydik bile bunu yapamazdık çünkü soğutma sistemimiz gerçekten uç noktadaydı ve arka süspansiyon da bunu yapmaya izin vermezdi."

"Ferrari tarafından tedarik edilen bir güç ünitemiz var, bu yüzden değiştiremeyeceğiniz bazı şeyler var ve bu da kış boyunca böyle bir konsepti veya bu konseptin böyle bir versiyonunu aracımıza uygulamayı zorlaştırdı."

"Nihai sonuçtan nispeten memnunuz, en azından bu açıdan mutluyuz çünkü bunu yapmak gerçekten büyük bir mücadeleydi."

"Arka süspansiyon farklı, soğutma düzeni farklı. Daha önce sahip olmadığımız merkezi bir soğutucu koyduk ve bu da farklı bir arka süspansiyon gerektirdi."

"Yani büyük bir değişiklikti. Herhangi bir şey bulmadık. Bu, bir takımın diğerlerinden daha iyi bir iş çıkardığını kabul etmek, bazı alanlarda neden daha iyi iş çıkardıklarını anlamak ve bunu aracımıza uyarlamakla ilgili."

"Muhtemelen en büyük farklar da burada ortaya çıkıyor." dedi.

Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo