Alfa Romeo, yeni aracıyla dayanıklılık sorunlarını çözmeyi hedefliyor

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Alfa Romeo, yeni aracıyla daha fazla performans elde etmeyi ve tutarlılığını artırmayı hedefliyor fakat aynı zamanda çözülmesi gereken dayanıklılık sorunları da var.

2022'de özellikle kış testlerinde çok fazla teknik sorun yaşayan Alfa Romeo, yıl boyunca birden fazla kez yolda kaldı ve çok önemli puanları masanın üzerinde bıraktı.

Hal böyle olunca takımın kışın odaklandığı noktalardan birisi dayanıklılık oldu.

Lansman sonrası konuşan teknik direktör Jan Monchaux, "Sezonun ikinci yarısında sorunu zaten bir ölçüde çözmüştük."

"Artık bir sorunumuz yoktu. Esas olarak soğutma sistemiyle ilgili bir problemdi, dört farklı soğutma sorunu nedeniyle dört kez yolda kaldı."

Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Yani dört kez aynı sorunu yaşamadık."

"Temel nedeni bulduk ve bunu çözdüğümüze ikna olduk. Ayrıca en büyük önceliklerimizden biri, önceki yıllarda dayanıklılık açısından en iyiler arasında yer aldığımız noktaya geri dönmek. Hedefimiz bu. Bu konuda gerekli dersleri çıkardık."

"Yaşadığımız sorunlar, aynı zamanda ağırlık tasarrufu yapmak adına çok agresif davranmamızın bir bedeli olarak da kabul edilebilir. Yeni veya çok agresif bir teknoloji deniyorsanız, tüm prosedürlerin çalışır durumda olduğundan emin olmanız gerekir. Bir savaş uçağı uçurduğunuzda, izlemeniz gereken prosedürler bir Cessna uçurmaktan farklıdır."

"Harika bir iş çıkarmadık ve bunun bedelini ödedik."

"Dolayısıyla dayanıklılık bizim için bir öncelikti. Ayrıca Maranello'daki dostlarımızın da ileriye doğru büyük bir adım atmasını umuyoruz ve bunu yapacakları konusunda oldukça eminiz. Bizi geride bırakan şeylerden birisi de buydu."

"Sekiz kez yolda kaldık ve ayrıca dört ya da beş motor cezamız vardı. Yani çöpe atılacak sekiz Grand Prix'ye ek olarak, geriden başlamak zorunda kaldığımız dört ya da beş yarış vardı."

"Yani 13 ya da 14 yarıştan bahsediyoruz. Orta grup çok yakın olduğu için, özellikle ikinci yarıda bizi bitirdi. Bu bir daha olmamalı." dedi.

Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

Çok az test

Valtteri Bottas, takımla ilk yılında yaşadığı pek çok sorunun ardından yeni araçta sorun yaşamamayı sabırsızlıkla bekliyor. Fin pilot buna karşılık, test sayısının çok az olmasından endişeli.

Bottas, "Çok fazla zamanımız yok."

"Tek araçla üç günümüz, yani sürücü başına 1.5 günümüz var. Herkes aracı daha fazla sürmek ister ama kural kuraldır. İşte bu noktada simülasyon araçları ve benzeri sistemler daha önemli hale geliyor."

"Fakat en azından durum herkes için aynı."

"Bence hazırlanmak mümkün ama testlerin sorunsuz geçmesi gerekiyor. Geçen yıla göre çok daha iyi bir kış testi geçirmemiz çok önemli."

"Hepimiz bu sezon için büyük umutlar besliyoruz. Ancak diğer takımların ne kadar yenilikçi olduğunu asla bilemezsiniz." dedi.